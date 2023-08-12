Пожары на Гавайях: уже известно о 80 погибших, апокалиптические сцены в курортном городе Лахайна

По последним оглашенным данным местных властей, число погибших в результате пожаров на гавайском острове Мауи возросло до 80 человек. Поисковые группы продолжают обследовать тлеющие руины курортного города Лахайна. Есть опасения, что число погибших может значительно увеличиться.

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В пятницу вечером власти округа Мауи сообщили, что число погибших от лесных пожаров увеличилось до 80 человек. Ранее сообщалось, что пожары в Лахайне, которые перекинулись с леса на город, все еще не были потушены полностью, но локализованы на 85%. Два других лесных пожара, бушующих на острове, были локализованы на 80 и 50 процентов.

Поисковые группы со специально обученными собаками могут найти больше погибших от пожаров, которые уничтожили сотни зданий и оставили без крова тысячи местных жителей. Сенатор от Гавайев Брайан Шатц сказал MSNBC, что по итогам прочесывания сгоревших зданий, в которые пока никто не входил, ожидается, что «число погибших значительно возрастет».

Туристический город Лахайна опустошен пожаром

По словам специального корреспондента France 24 в Лахайне Вассима Корне, ситуацию в городе можно описать как апокалиптическую: от сотен домов и магазинов ничего не осталось, и такие виды повторяются от улице к улице километрами.

Спасатель ведет поиски в сгоревшем дотла доме в Лахайне, Гавайи, 11 августа 2023 г. AP - Stephen Lam

Один из спасшихся рассказал, что успел убежать от огня и провел восемь часов в океане, зацепившись за скалу. Его и несколько других людей, бросившихся в океан, спасла береговая охрана. Многие жители не могут связаться с родными и близкими, и до сих пор ничего не знают об их судьбе.

Кроме того, некоторые дома, которые не сгорели, были разграблены, что привело к тому, что власти ввели комендантский час. Отныне все движение в городе Лахайна запрещено с 10 вечера до 6 утра.

Чиновники начали разрешать жителям Лахайны возвращаться в свои дома в пятницу, несмотря на то, что большая часть западной части острова Мауи оставалась без электричества и воды. Тем временем полиция перекрыла центр города из-за токсичности сгоревших участков.

Пострадавший от разрушительный пожаров город Лахайна на Гавайях, 10 августа 2023 г. © Rick Bowmer / AP

Эта катастрофа «приведет к множеству тягот для перемещенных лиц, к множеству проблем с обеспечением средств к существованию в туристическом регионе», — отмечает в интервью RFI Эрика Флейшман, директор Орегонского центра исследований изменений климата.

Она отмечает, что воздействие дыма может иметь более или менее долгосрочные последствия для здоровья людей. «Возможно, особенно когда горят многие конструкции, вода загрязнена и ее больше нельзя безопасно пить. Оползни часто происходят в результате крупных лесных пожаров, особенно если выпадают обильные осадки до того, как растения достаточно разрастутся, чтобы стабилизировать почву», — добавила специалист.

Получили ли жители предупреждения?

Через три дня после стихийного бедствия остается неясным, получили ли некоторые жители какое-либо предупреждение до того, как огонь охватил их дома, отмечает Reuters. На острове есть аварийные сирены, предназначенные для предупреждения о стихийных бедствиях и других угрозах, но они, судя по всему, не прозвучали во время пожара.

Власти говорят о единовременном стечении проблем: телекоммуникационные антиненны, которые уничтожил огонь и сосредоточение пожарных на других крупных очагах в момент, когда возникла наибольшая угроза для Лахайны.

Власти не предоставили подробной картины того, какие именно уведомления были отправлены, и были ли они сделаны с помощью текстовых сообщений, электронной почты или телефонных звонков.

Быстро распространившийся пожар перекинулся с лесов на город Лахайна, 9 августа 2023 г. © Erin Hawk/Handout via REUTERS

Начальник пожарной охраны округа Мауи Брэдфорд Вентура заявил на пресс-конференции в четверг, что огонь распространялся с такой скоростью, что пожарные не успевали связываться с чиновниками, которые отдают приказы об эвакуации.

Губернатор Гавайев Джош Грин Заявил, что санкционировал всестороннюю проверку, чтобы выяснить детали произошедшего.

Быстрое распространение огня

Обычно лесные пожары на Гавайях не такие масштабные, как, например, в Калифорнии. Местные жители описывают их как беспрецедентные. Быстрому распространению огня способствовал сильный ветер от урагана «Дора» в Тихом океане и засуха.

Стихийное бедствие начало разворачиваться после полуночи во вторник, когда поступило сообщение о лесном пожаое в городу Кула в 56 километрах от Лахайны. Местные жители рассказали, что через несколько часов в Лахайне отключилось элетроснабжение.

К полудню ситуация с пожарами усугубилась, власти сообщили, что огонь внезапно охватил Лахайну. Некоторые жители начали бежать из города, тогда как людяи в западной части города, в том числе постояльцем отелей, было указано укрыться на месте, передает Reuters. В последующие часы округ опубликовал серию приказов об эвакуации в Facebook, поскольку огонь распространился по городу.

Специалисты отмечают, что эвакуацию из густонаселенного города осложнило его географическое положение между океаном и холмами. По словам эксперта по климату в вашингтонском Институте урбанистики Эндрю Румбаха, «в лучшем случае из города было только два выхода». «Это кошмарный сценарий. Быстро распространяющийся пожар в густонаселенном месте с затрудненными коммуникациями и отсутствием многих годных вариантов с точки зрения эвакуации», — сказал Румбах.

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