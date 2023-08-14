Военная хунта Нигера заявила, что собирается судить президента Мохамеда Базума по обвинению в «госизмене»

Путч в Нигере

Военная хунта Нигера заявила, что намерена судить захваченного президента страны Мохамеда Базуза по обвинению в «государственной измене» и «подрыве безопасности» страны.

Президент Нигера Мохамед Базум, архивное фото от 2 мая 2022 г. С 26 июля Базум и члены его семьи находятся под стражей в президентском дворце

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Со дня попытки путча, 26 июля, президент Мохамед Базум находится под стражей в изоляции в президентском дворце вместе со своей женой и сыном.

Международное сообщество требует немедленного освобождения Мохамеда Базума, однако, судя по всему, военная хунта Нигера не собирается уступать этим требованиям — даже под угрозой военной интервенции со стороны стран-соседей.

Представитель хунты в воскресенье зачитал по телевидению заявление, где сообщил, что путчисты якобы собрали доказательства, достаточные для судебного преследования «свергнутого президента и его местных и международных сообщников» по обвинению в «государственной измене» и «подрыве внутренней и внешней безопасности Нигера».

Представитель хунты сослался на «контакты» Мохамеда Базума в том числе с главами иностранных государств и представителями международных организаций. Каких-либо подробностей в зачитанном заявлении не приводится.

Это заявление прозвучало после встречи между представителями хунты Нигера с делегацией мусульманских священников из соседней Нигерии. В делегации по итогам этой встречи сообщили, что лидер хунты Абдурахман Тчиани «заявил, что его двери открыты для изучения дипломатического и мирного пути разрешения» кризиса.

На прошлой неделе в ходе второго внеочередного саммита лидеры западноафриканского экономического блока (CEDEAO) заявили о развертывании резервных сил организации для возможной интервенции в Нигер с целью восстановления конституционного порядка. Тем не менее в CEDEAO подчеркнули, что рассчитывают на мирное разрешение кризиса, вызванного военным переворотом в Нигере.

CEDEAO также ввел санкции против хунты Нигера, в частности прекратил подачу электроэнергии в страну, что привело к отключению электричества в ряде городов.

Тем временем соседние Мали и Буркина-Фасо, где к власти также пришли военные хунты, выразили поддержку хунте Нигера и заявили, что встанут на ее защиту в случае военной интервенции CEDEAO. Ранее Франция вывела своих военных из Мали и Буркина-Фасо, где они принимали участие в борьбе с джихадистскими группировками. Хунты Мали и Буркина-Фасо, по сообщениям, опираются на группировку «Вагнер».

Ряд представителей международных организаций и стран выражали обеспокоенность в связи с условиями их содержания и состоянием их здоровья президента Нигера и членов его семьи. Сам он назвал себя заложником. Мохамед Базум рассказал, что его содержат без контактов с внешним миром, без электричества, заставляют есть сухой рис и макароны. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на сообщения Базума своему другу (предоставленные телеканалу с разрешения президента Нигера).

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