Премьер-министр хунты Нигера: «Мы находимся в переходном процессе»

переворот в нигере

Новый премьер-министр нигерской хунты Али Махаман Ламин Зейна заявил об этом во вторник вечером 15 августа после аудиенции у Идрисса Деби, президента Республики Чад.

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В ходе своего визита новый глава кабмина путчистов, Али Махаман Ламин Зейна встретился с премьер-министром Салехом Кебзабо, после — был принят президентом Чада Идриссом Деби. Покидая аудиторию, Зейна заявил:

«Мы прибыли с посланием главы нигерского государства генерала Тчиани, в котором он выражает свою солидарность и братство и просит всех нас возобновить это чувство добрососедства и братства между Чадом и Нигером. Мы находимся в переходном процессе.

Мы объяснили все нюансы, подтвердили нашу готовность оставаться открытыми и обмениваться мнениями со всеми сторонами, но мы также настаивали на необходимости независимости нашей страны. Нужно сказать: это суверенная страна. Мы должны разговаривать со всеми партнерами, которые это понимают. Мы не закрыты. И мы полны решимости двигаться вперед, с Божьей помощью».

Как отмечает RFI, заявление премьер-министра «мы находимся в переходном процессе» сделано на фоне завления главы дипломатии свергнутого президента Мохаммеда Базума о невозможности принятия «переходного периода».

В понедельник, 14 августа, глава МИД Хассуми Массуду в эксклюзивном интервью Международному французскому радио заявил, что речи о переходном периоде быть не может. По словам Массуду, факт такого принятия странами Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) был бы равнозначен принятию факта госпереворота.

Что сказали в Москве

Во вторник также состоялся очередной обмен мнениями, на этот раз по телефону, между главой Крмля Владимиром Путиным и лидером другой хунты — Ассими Гойтой из Мали. По сообщению Москвы, собеседники «подчеркнули важность урегулирования ситуации в Нигере исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами», — сообщает Кремль на своем сайте.

Спустя несколько часов на 11-й конференции по международной безопасности под Москвой — встрече, организованной российской армией, — министр обороны Мали был гораздо более прямолинеен. Не называя имени, но прозрачно заметив, Садио Камара подверг ЭКОВАС резкой критике:

«Пренебрежение региональными организациями, неспособными найти решения, но быстро осуждающими, угрожающими, применяющими санкции или даже военное нападение на свободные народы, порождает создание новых форм союзов, основанных на представлении о сообществе судеб и готовых структурировать себя и конкурировать с существующей архитектурой», — цитирует его слова московский корреспондент RFI.

США по-прежнему «сосредоточены» на дипломатии

С американской стороны госсекретарь Энтони Блинкен также заявил, что он «по-прежнему сосредоточен на дипломатическом направлении». Представитель Министерства обороны США отметила, что Соединенные Штаты вложили «сотни миллионов долларов в базы и обучение нигерийской армии». «Нигер — наш партнер, и мы не хотим, чтобы это партнерство исчезло», — заключила она.

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