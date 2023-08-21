Дональд Трамп отказался участвовать в первом раунде дебатов праймериз

Бывший президент США Дональд Трамп отказался участвовать в первом раунде предвыборных дебатов в рамках праймериз Республиканцев. В своей собственной социальной сети он объявил, что, по данным опросов, лидирует с «легендарным» отрывом. Источники СМИ отмечают, что так Трамп хочет ограничить внимание СМИ к своему сопернику, губернатору Флориды Рону Десантису, а также публично унизить консервативный американский канал Fox News, который организует дебаты.

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Опросы телеканала CBS не дают шансов представить свою кандидатуру на президентских выборах 2024 года никому, кроме Дональда Трампа. За него на правых праймериз готовы проголосовать 62%, за Рона Десантиса — 16%, а за их ближайшего конкурента, предпринимателя Вивека Рамасвами — 7%.

Как отмечают журналисты, опросы социологов показывают — многочисленные обвинения в адрес Дональда Трампа, который предстанет перед судом в том числе по подозрению в попытке отменить итоги выборов в Джорджии и хранении секретных документов в резиденции во Флориде, не лишают бывшего президента поддержки консервативных избирателей. Напротив, уголовные процессы против Трампа — причина, по которой республиканцы хотят видеть его президентом вновь.

CBS утверждает, что 44% избирателей в рамках предвыборной кампании слышали в основном о личности Дональда Трампа, а чуть меньше (40%) — об экономической и финансовой проблематике. Четверо из пяти избирателей уверены, что обвинения в адрес Трампа политически мотивированы.

«Общественность знает, кто я такой и каким успешным было мое президентство: энергетическая независимость, сильные границы и вооруженные силы, самое большое за всю историю сокращение налогов, отсутствие инфляции, самая сильная экономика в истории и многое другое. ПОЭТОМУ Я НЕ БУДУ УЧАСТВОВАТЬ В ДЕБАТАХ!» — написал Дональд Трамп.

Источники The Guardian отмечают, что Трамп в последние недели неоднократно спрашивал своих советников, стоит ли ему участвовать в дебатах. Одним из предложенных вариантов для политика было внезапное появление на дебатах после отказа — так СМИ бы концентрировались не на ответах кандидатов, а на самом участии Трампа в дискуссии. Но от этого варианта, по данным собеседников СМИ, решили отказаться.

Дональд Трамп может сдаться властям в тюрьме штата Джорджии в тот же момент, когда его конкуренты будут участвовать в дебатах, отмечают источники журналистов в команде Трампа. Прокуратура требует, чтобы политик явился туда не позднее 25 августа, но точная дата пока не определена. Дебаты же запланированы на среду, 23 августа. The New York Times пишет, что Трамп, скорее всего, выйдет из тюрьмы в тот же день под залог.

Еще одна причина, по которой Дональд Трамп может отказаться от дебатов — желание публично унизить Fox News, отмечает The Guardian. Бывший президент США в последнее время оказался недоволен работой телеканала.

По мнению журналистов Politico, попытка Дональда Трампа лишить своих конкурентов «кислорода» может сыграть против него. Согласно статистике, дебаты в рамках праймериз действительно позволяют лучшим кандидатам набрать около 10% голосов. В 2016-м году намерение избирателей голосовать за Трампа после каждого из двух туров дебатов возрастало примерно на 11%.

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