Африканский союз приостановил членство Нигера, страны-соседи отвергли предложение хунты о трехлетнем переходном периоде

Путч в Нигере

Совет мира и безопасности Африканского союза во вторник, 22 августа, объявил о приостановке членства Нигера во всех институциях организации до восстановления конституционного порядка в стране. Ранее региональный блок западноафриканских стран CEDEAO/ECOWAS отверг выдвинутое хунтой Нигера предложение о трехлетнем переходном периоде.

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Отмечается, что решение было принято в ходе совещания Совета по миру и безопасности (CPS) Африканского союза, состоявшегося 14 августа.

В коммюнике CPS говорится, что участие Нигера в деятельности Африканского союза, равно как и членство страны во всех органах и институциях организации, приостанавливается немедленно и вплоть до восстановления конституционного порядка в стране.

Африканский союз повторил призыв к военной хунте Нигера освободить законно избранного президента Мохамеда Базума и всех остальных захваченных путчистами.

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Также панафриканская организация призывает всех членов блока западноафриканских стран CEDEAO/ECOWAS применять санкции, о которых было объявлено в связи с путчем в Нигере.

При этом Совет по миру и безопасности Африканского союза с осторожностью высказался о перспективе военной интервенции в Нигер с целью вернуть к власти Мохамеда Базума. На африканском континенте по этому вопросу наблюдается раскол.

В коммюнике CPS говорится, что совет «принял к сведению» решение CEDEAO развернуть резервные силы и призывает комиссию Африканского союза «провести оценку экономических, социальных последствий и последствий в сфере безопасности развертывания резервных сил в Нигере».

На состоявшемся 10 августа саммите лидеры стран Западной Африки, входящих в блок CEDEAO, заявили о развертывании резервных сил организации для возможной интервенции в Нигер с целью восстановления конституционного порядка в этой стране. Тем не менее в CEDEAO заявили, что рассчитывают на мирное разрешение кризиса, вызванного очередным военным переворотом на континенте.

При этом выход из кризиса дипломатическим путем кажется все еще далеким. Западноафриканские страны, осудившие военный переворот в Нигере, отвергли предложение о трехлетнем переходном периоде, выдвинутое в минувшие выходные путчистами Нигера. Комиссар по делам политики, мира и безопасности CEDEAO Абдель-Фатау Муса назвал это предложение «насмешкой, которую CEDEAO никогда не примет», подчеркнув, что сценарий военного вмешательства не исключен. Об этом он сказал в интервью телеканалу Al-Jazeera (выдержки приводит AFP).

В субботу вечером, когда переговорная делегация CEDEAO находилась в столице Нигера Ниамее, лидер путчистов генерал Абдурахаман Тчиани объявил, что рассматривает возможность переходного периода максимум на «три года», прежде чем передать власть гражданским лицам.

В пятницу, после встречи начальников штабов армий стран Западной Африки в столице Ганы Аккре, Абдель-Фатау Муса заявил, что «день интервенции» уже определен, как и «стратегические цели, необходимые средства и участие государств-членов» регионального блока.

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