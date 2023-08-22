Япония: сброс в океан отработанной воды электростанции «Фукусима» начнется 24 августа

ЭКОЛОГИЯ

С четверга 24 августа Япония намерена приступить к постепенному сбросу в Тихий океан 1,3 миллиона тонн воды, которую во время цунами в марте 2011 года использовали для охлаждения аварийных ядерных реакторов на АЭС «Фукусима». Токио утверждает, что выброс отработанной воды безопасен для окружающей среды и здоровья человека. Но страны региона продолжают протестовать. Так, Гонконг объявил о готовности «немедленно» сократить импорт продовольствия из Японии, Китай сокращает импорт, а Россия усиливает контроль на радиоактивность.

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В первую очередь запрет может затронуть импорт из Японии морепродуктов. Между тем, Япония утверждает, что сброс очищенной воды в Тихий океан не представляет угрозы для морской среды и здоровья человека. Вода подверглась максимальной антирадиационной обработке. Однако современные технологии не позволили извлечь радиоактивный изотоп тритий, делающий воду высокорадиоактивной.Японские эксперты считают, тем не менее, сброс возможным, поскольку только высококонцентрированные дозы трития вредны для здоровья. Поэтому оператор электростанции «Фукусима» фирма ТЕРСО (Tokyo Electric Power Company) планирует до начала 2050-х годов сбрасывать в море ежедневно до 500 тысяч литров отработанной воды, предварительно разбавив её до концентрации трития, разрешенной международными нормами.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), которое контролирует проект, в июле уже дало «зеленый свет» для его реализации и объявило о готовности «контролировать сброс в режиме реального времени».

Вызывающий полемику сброс воды с поврежденной АЭС «Фукусима» в море должен начаться в четверг, заявил премьер-министр Японии, что немедленно вызовет ограничения на импорт японских продуктов питания в Гонконг. Китай сократил импорт из Японии на треть. Le rejet en mer controversé de l'eau de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima doit commencer jeudi, a déclaré le Premier ministre japonais, déclenchant aussitôt des restrictions à l'importation de denrées japonaises par Hong Kong, après la Chine #AFP pic.twitter.com/2OcAly0bm3 — Agence France-Presse (@afpfr) August 22, 2023

Однако, против слива воды АЭС в море продолжает выступать японский бизнес, в частности Ассоциация рыболовецких кооперативов Японии. Они опасаются негативных последствий для имиджа японской продукции как в стране, так и за рубежом.

В связи с этим, в ходе визита 20 августа на АЭС «Фукусима», премьер-министр Японии Фумио Кисида заверил предпринимателей, что правительство защитит интересы местных рыбаков. Он напомнил, что планируется создать фонд в размере 30 миллиардов иен (190 миллионов евро), чтобы помочь рыбакам справиться с негативным воздействием на имидж их продукции.

«Беспрецедентный риск»

Китай резко критикует японский проект и в одном из коммюнике говорит о «беспрецедентном риске, навязанном всему миру». Агентство France-Presse сообщало месяц назад, что Пекин запретил импорт продуктов питания из десяти японских департаментов, в том числе и Фукусимы, а также провел проверку на наличие радиационного заражения продуктов питания со всей территории Японии. Ссылаясь на китайские СМИ, AFP пишет, что введенные Пектином ограничения привели в июле к снижению импорта японских морепродуктов на 30% по сравнению с предыдущим годом.

Опрошенные агентством эксперты указывают и на политическую составляющую этого возможного эколого-экономического кризиса. В условиях геополитической и экономической напряженности между Пекином и Токио, Китай может попытаться использовать «проблему воды Фукусимы», чтобы «усугубить» внутренние разногласия в Японии по этому вопросу, а также оказать «определенное давление» на японскую внешнюю торговлю и даже попытаться сорвать попытки Токио улучшить отношения c Сеулом. Ведь сегодня, когда южнокорейское население не скрывает беспокойства по поводу последствий выбросов японской АЭС, южнокорейское правительство, без сомнения руководствуясь дипломатическими и экономическими интересами, воздержалось от критики японского плана.

9 августа российские агентства сообщали, ссылаясь на МИД Китая, что Россия и Китай направили Японии технические опросники, которые «ставят под сомнение план сброса низкорадиоактивной воды с аварийной японской АЭС». В российских СМИ эксперты указывают, что рыба из зоны сброса будут попадать в российскую акваторию. Её потребление может быть опасным для здоровья граждан России. Сообщается также, что Роспотребнадзор усилил радиационный контроль за продукцией из Японии.

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