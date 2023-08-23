Индия стала четвертой среди стран-покорителей Луны и первой в секторе Южного полюса спутника Земли

Космос

Космический аппарат индийской миссии «Чандраян-3» совершил благополучную посадку на Южном полюсе Луны. Индийский премьер Нарендра Моди назвал 23 августа «историческим днем для индийской космонавтики». Индия, таким образом, не просто становится четвертой страной в «клубе покорителей Луны». Она стала первой, кому удалось посадить свой космический аппарат в сложной зоне на Южном полюсе спутника Земли. При том, что 20 августа, при посадке в этом секторе, потерпел крушение аппарат российской миссии «Луна 25».

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Космическая миссия «Чандраян-3» стала в Индии предметом национальной гордости и общего интереса. Как сообщило Индийское космическое агентство (ISRO), космический аппарат «Чандраян-3» сел в ста километрах от точки спуска «Луны 25». Удачная посадка «Чандраян-3» укрепляет престиж Индии и подтверждает её конкурентоспособность в области освоения космоса.

Нарендра Моди : "Это исторический день для индийской космонавтики". Historic day for India's space sector. Congratulations to @isro for the remarkable success of Chandrayaan-3 lunar mission. https://t.co/F1UrgJklfp — Narendra Modi (@narendramodi) August 23, 2023

Миссия «Чандраян-3» стартовала 14 июля с космодрома в штате Андхра-Прадеш на юге Индии. Программа полета практически повторяла схему неудавшейся миссии 2019 года. Посадочный модуль миссии «Чандраян 2» разбился, но индийские ученые смогли использовать оставшуюся на орбите Луны аппаратуру для нового проекта. Поэтому, в отличие от российского аппарата «Луна 25», управление спуском индийского посадочного модуля проводилось не только из наземного центра управления полетами ISRO. Траектория спуска корректировалась сразу двумя оставшимися на орбите перелетными модулями миссий «Чандраян-3» и «Чандраян-2».

Как и российский аппарат «Луна 25», индийская миссия должна обследовать Южный полюс, где из-за чрезвычайно низких температур (до минус 240°C) сохранилась вода в твердом состоянии. Индия, как США, Китай и Россия, ,работает над созданием на Луне обитаемой станции, а в дальнейшем — колонии. Для этого необходимо решить техническую проблему обеспечения водой, воздухом и топливом. Всё это предполагается синтезировать из лунного льда.

Видеорепортаж France 24 о ходе миссии на Луну «Чандраян-3», реализованной Индией с ограниченным бюджетом в 74,6 миллиона долларов (66,5 миллиона евро). 🇮🇳 🚀 La sonde indienne Chandrayaan-3 s'est posée près du pôle Sud lunaire, une première historique pic.twitter.com/7TQThuvbao — FRANCE 24 Français (@France24_fr) August 23, 2023

Двухнедельная программа исследований

Поэтому международное научное сообщество с нетерпением ждет результатов спектрометрического анализа грунта Луны и ряда других научных исследований, которые будут произведены в течение предстоящих двух недель. Но уже сейчас Индийское космическое агентство сообщает об обнаружении воды в составе пыли, поднявшейся в момент касания посадочного модуля «Викрам»с поверхностью Луны.

Посадочный модуль миссии «Чандраян-3» весит 1700 кг. Он служит базой для мини-лунохода индийского производства массой 26 кг. Российские комментаторы отмечают, что аппарат очень мал. Советские аппараты луноходы весили более 700 кг, а китайские — 140 кг.

«Роскосмос» и NASA поздравили Индию с успешной посадкой на Южный полюс Луны. Глава NASA Билл Нельсон подчеркнул, что американское космическое агентство с нетерпением ждет результатов индийской миссии.

В коммюнике «Роскосмоса» говорится, что «исследования Луны важны для всего человечества, в будущем она может стать площадкой для освоения дальнего космоса».

Во Франции директор по стратегии Национального центра космических исследований (CNES) Жан-Марк Астрог в интервью Le Figaro объяснил, что «Индия имеет высокоразвитую космическую программу» и что успешная посадка её лунного зонда делает её одним из лидеров завоевания космоса.

Индия реализовала проект «Чандраян-3» с очень ограниченным бюджетом в 74,6 миллиона долларов (66,5 миллиона евро). Неудачная миссия 2019 года располагала бюджетом в 140 млн долларов, напоминает сегодня канал BfmTv.

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