Собственный банк и 22 новых претендента на членство: амбиции саммита БРИКС

САММИТ БРИКС-2023

ЙОХАННЕСБУРГ – Министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор, страны, принимающей саммит БРИКС в этом году, заявила в среду об утверждении «дорожной карты» по вступлению в альянс новых членов. Группа, в которую сегодня входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, уже сейчас представляет собой 40% населения планеты и производит четверть мирового валового продукта. В среду председатель КНР Си Цзиньпин призвал к ускоренному расширению БРИКС, его поддержал лидер ЮАР Сирил Рамафоса и российский глава Владимир Путин. Последний участвует в саммите группы по видеосвязи и вновь воспользовался случаем повторить, что к войне в Украине привело «желание некоторых стран сохранить свою гегемонию в мире».

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва, председатель КНР Си Цзиньпин, президент ЮАР Сирил Рамафоса, премьер-министр Индии Нарендра Моди и министр иностранных дел России Сергей Лавров фотографируются на саммите БРИКС в Йоханнесбурге, ЮАР, 23 августа 2023 года.

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Вопрос о разработке рамок и критериев приема новых членов был главным в повестке дня саммита БРИКС, проходящего на этой неделе в Йоханнесбурге.

Мы пришли к согласию по вопросу расширения. Мы приняли документ, в котором изложены руководящие принципы, принципы и процессы рассмотрения кандидатур стран, желающих стать членами БРИКС,

— заявила глава дипломатии ЮАР Наледи Пандор в эфире радиостанции Ubuntu Radio. Она добавила, что более подробное объявление будет сделано лидерами БРИКС до окончания саммита в четверг.

В прошлом месяце ЮАР заявила, что более 40 стран выразили заинтересованность в присоединении к организации, которая стремится, согласно заявлениям некоторых ее лидеров, нивелировать «гегемонию» Запада во главе с США в мировых делах. Из них 22 страны официально попросили о вступлении, — цитируют сообщение мировые агентства.

В среду Си Цзиньпин призвал к единству своих коллег по БРИКС, настаивая на необходимости расширения группы в условиях «периода турбулентности и трансформации» в мире.

Хотя все члены БРИКС публично высказались за расширение блока, между ними сохранялись разногласия по поводу того, в каком объеме и как быстро.

Китай, являющийся «тяжеловесом» блока, давно выступает за его расширение и считает, что ухудшение отношений с Вашингтоном, а также усиление напряженности в мире в результате войны в Украине придают проекту расширения особую актуальность.

«Мир переживает серьезные сдвиги, разделение и перегруппировку… Он вступил в новый период турбулентности и трансформации», — сказал в своем заявлении Си Цзиньпин.

«Мы, страны БРИКС, должны всегда помнить о нашей основополагающей цели — укреплении себя через единство», — добавил он.

Мы должны позволить большему числу стран присоединиться к семье БРИКС, чтобы объединить мудрость и усилия с целью сделать глобальное управление более справедливым и равноправным,

— сказал Си.

Экономики стран БРИКС сильно различаются по масштабам, а правительства по большей части имеют мало общих внешнеполитических целей, что усложняет процесс принятия решений.

Например, экономика Китая более чем в 40 раз превышает экономику ЮАР, самой развитой страны Африки.

Россия, изолированная США и Европой из-за ее вторжения в Украину, также стремится к экспансии БРИКС и превращению группы в противовес Западу.

Владимир Путин, объявленный в международный розыск по обвинению в военных преступлениях в Украине, рассматривает членство в БРИКС как способ показать Западу, что у него еще есть друзья.

Выступая на саммите по видеосвязи, он в очередной раз озвучил кремлевскую версию о том, что вторжение, осужденное Украиной и Западом как империалистический захват земель, было вынужденным ответом России на враждебные действия Киева и Вашингтона.

«Хочу отметить, что именно желание сохранить свою гегемонию в мире, желание некоторых стран сохранить эту гегемонию и привело к тяжелому кризису на Украине», — повторился он.

Нельзя не подчеркнуть, что укрепление и расширение БРИКС вписывается в путинскую концепцию подрыва господства США и построения того, что Путин называет и — повторил в своей речи в ходе второго дня саммита — «многополярным мировым порядком»

Как продвигались переговоры о принятии «дорожной карты»: никакой «Вавилонской башни»

Ранее во вторник глава ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что у них с Си Цзиньпином схожие позиции по расширению БРИКС. Бразилия и Индия на фоне своих более тесных связей с Западом, выступили против.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во вторник отверг идею о том, что блок должен стремиться к соперничеству с США и богатыми странами «Большой семерки». Он настаивал на вступлении в блок соседней Аргентины, одновременно заявляя о принятии определенных условий для любых новых членов, чтобы не превратить группу в «Вавилонскую башню».

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил в среду о полной поддержке Си Цзиньпина и расширении группы. Однако источник агентства Reuters, знакомый с ходом переговоров между лидерами вечером вторника, сказал, что Моди, также как и его бразильский коллега, указал на то, что «должны быть установлены основные правила относительно того, как это должно происходить и кто может присоединиться».

«Победить» доллар. Новый банк развития БРИКС: собственная или национальные валюты?

Кроме вопроса о расширении, на повестке дня саммита также стоит вопрос о расширении использования национальных валют стран-участниц в торговых и финансовых операциях с целью снижения зависимости от доллара США.

Организаторы саммита в ЮАР заявили, что вопрос о создании единой валюты БРИКС, выдвинутый Бразилией в качестве альтернативы долларовой зависимости, обсуждаться не будет.

В среду финансовый директор Нового банка развития (NDB) БРИКС* заявил, что рассматривается возможность присоединения к нему по меньшей мере 15 новых стран, включая Саудовскую Аравию, Алжир и Аргентину.

NDB, который уже давно использует китайский рынок капитала для финансирования, регистрирует программу облигаций в индийских рупиях на сумму 2,5 млрд. долл. на пять лет, а на прошлой неделе выпустил свои первые облигации в южноафриканских рандах.

Запад рискует потерять доверие Юга — реакция главы Европейского инвестиционного банка

Новый банк развития БРИКС и его политику прокомментировал глава крупнейшего кредитного органа ЕС.

Вернер Хойер, президент Европейского инвестиционного банка предупредил, что Запад рискует потерять доверие стран Юга, а Китай, Россия и другие страны начнут действовать, если он срочно не активизирует свои собственные усилия по поддержке.

Глава ЕИБ заявил, что проходящий на этой неделе в ЮАР саммит БРИКС и стремление сделать собственный банк альтернативой устоявшимся западным многосторонним кредиторам подчеркивают необходимость значительного увеличения объемов кредитования.

Должно вызывать беспокойство то, что все большее число небольших развивающихся стран, особенно в Африке, обращается за поддержкой к таким странам, как Китай и другие государства с формирующимся рынком, а не к традиционным западным институтам,

— цитирует Хойера агентство Reuters.

ЕИБ является одним из таких институтов. Опираясь на финансовую мощь 27 стран-членов ЕС, он имеет самый большой баланс среди многосторонних банков развития и инвестирует в развивающиеся страны через свое подразделение EIB Global около 10 млрд. евро (10,8 млрд. долл. США) в год.

Как отмечает Reuters, комментарии Хойера — самые решительные из тех, которые высокопоставленный представитель ЕС сделал в отношении усилий стран БРИКС по расширению блока и превращению его в глобальный противовес Западу.

По его словам, количество развивающихся стран, занявших нейтральную позицию в отношении вторжения России в Украину в прошлом году, также свидетельствует о том, что Запад сталкивается с проблемой сохранения доверия со стороны этих государств.

Недавние голосования на Генеральной Ассамблее ООН уже дали понять, что мы рискуем потерять доверие глобального Юга, если не предпримем более активных действий и не станем более заметными там,

— сказал Хойер.

Хойер считает, что встречи ООН в следующем месяце, включая саммит по устойчивому развитию, дают возможность западным институтам проявить себя и продемонстрировать, что они готовы и способны оказать более значительную поддержку бедным странам.

По его словам, повышенное внимание к расширению группы БРИКС и ее банку объясняется тем, что многие развивающиеся страны «чувствуют себя брошенными» Западом в их борьбе с пандемией COVID-19, долгами, стоимостью энергоносителей и изменением климата.

«Это симптом того, с чем Европа и западные институты должны срочно бороться», — сказал Хойер о росте значимости банка.

Если мы не предложим подлинного партнерства и более убедительных способов решения проблем Глобального Юга, будь то энергетический переход, проблема задолженности или борьба с вопиющим неравенством в области здравоохранения, — нас ждут неприятности. Вернер Хойер, президент Европейского инвестиционного банка

*Новый банк развития или банк БРИКС со штаб-квартирой в Шанхае был создан в 2015 году членами БРИКС. С тех пор к нему присоединились Бангладеш, Объединенные Арабские Эмираты и Египет, а Алжир, Аргентина, Эфиопия, Гондурас, Иран, Марокко, Саудовская Аравия, Уругвай и Зимбабве ведут переговоры о вступлении в организацию.

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