Начатый 24 августа Японией сброс в океан радиоактивной воды с АЭС «Фукусима» вызвал международную полемику

ЭКОЛОГИЯ

Гонконг и Макао запретили запрещают импорт морепродуктов из ряда японских префектур. Китай вновь официально потребовал от Японии прекратить начавшийся сброс радиоактивной воды со складов АЭС «Фукусима». Полтора десятка манифестантов арестованы в столице Южной Кореи за попытку проникновения в посольство Японии.

Реклама Читать далее

Выброс воды с радиоактивным тритием начался 24 августа, через 12 лет после крупнейшей техногенной катастрофы на АЭС «Фукусима», вызванной 11 марта 2011 года сильнейшим землетрясением и цунами на востоке Японии. На территории АЭС хранится 1,34 млн тонн воды (зараженной дождевой воды, грунтовых вод и объемов, использованных для охлаждения реакторов), закрытых в 1000 резервуаров. Начало сброса во сопровождается протестами и контр-акциями.

Китай направил Японии официальную ноту протеста против сброса в океан воды, загрязненной в результате ядерной аварии на АЭС «Фукусима» и официально потребовал «прекратить эти неправомерные действия». Пекин приостанавливает импорт японских морепродуктов во имя «продовольственной безопасности».

Гонконг объявил о сокращении импорта продуктов питания из ряда районов Японии еще во вторник. Премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил в четверг, что его правительство потребовало от Китая «немедленно отменить» приостановку импорта. В Сеуле у посольства Японии прошла манифестация под лозунгом «Океан — это не мусорный бак Японии». Южнокорейское агентство Yonhap сообщило о задержании полицией шестнадцати манифестантов-студентов, совершивших попытку вторжения на территорию посольства. Премьер-министр Южной Кореи Хан Дак Су обратился к Японии с просьбой предоставлять информацию о сбросах «соблюдая принципы прозрачности и ответственности в течение следующих тридцати лет». Манифестация протеста под лозунгом «Нет загрязненной воде в море» прошла 24 августа в Токио возле штаб-квартиры TEPCO, оператора электростанции «Фукусима».

Эксперты ООН сделали заборы сбрасываемой Японией в океан воды и констатировали, что уровень радиоактивного трития в ней не превышает международной операционной нормы. Cette semaine, les experts de l' #AIEA à #Fukushima Daiichi ont prélevé des échantillons sur le 1er lot d'eau diluée qui est relâché aujourd'hui. Notre analyse indépendante confirme que le niveau de tritium dans l'eau est bien inférieure à la limite opérationnelle de 1 500 Bq/L. https://t.co/oYrtcfqYeY — ONU Info (@ONUinfo) August 24, 2023

В километре от берега Японии

Сброс отработанных вод АЭС «Фукусима» производится по трубам в море на расстоянии километра от побережья. Ответственная за эксплуатацию АЭС фирма ТЕPCO предварительно смешивает воду с содержанием радиоактивного изотопа трития с морской водой (в соотношении 1 тонна загрязненной воды к 1,200 тонны морской воды), чтобы снизить содержание трития.

В контексте обострившейся полемики в четверг Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) было вынуждено выступить с заявлением. Курирующая эту операцию организация ООН сообщила, что на этой неделе её эксперты собрали образцы вод, подготовленных к первому сбросу: «проведенный на месте независимый анализ подтвердил», что концентрация радиоактивного трития была «ниже эксплуатационного максимума в 1500 беккерелей (Bq) на литр», определенного международными нормами. Он, по данным экспертов не превышает и потолок, установленный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для питьевой воды (10 000 баррелей на литр).

Первый слив будет продолжаться 17 дней. За это время в океан будет спущено 7800 кубометров. Сброс воды в Тихий океан должен производиться постепенно, до 2050-х годов. Япония сообщает, что соображения экологической безопасности ограничивают максимальный объем ежедневных выбросов, он не должен превышать 500 кубометров.

Диффузия и загрязнение

Однако океанологи китайского Университета Цинхуа утверждают, что несмотря на диффузию, выброшенная в океан масса радиоактивной воды достигнет прибрежных вод Китая через 2400 дней (6 лет), побережья Северной Америки через 1200 дней (3 года), покрыв почти всю северную часть Тихого океана. Затем экваториальные течения разнесут загрязненные воды в южную часть Тихого океана, а затем, через северные воды Австралии, в Индийский океан.

Российские же эксперты говорят об опасности миграции рыб из зон Тихого океана с возросшим радиационным уровнем в акваторию России. РИА Новости сообщает со ссылкой на в управление Роспотребнадзора, что в Приморье усилили радиационный контроль за рыбой и другими морепродуктами из Японии после сообщений о намерении начать сброс воды с «Фукусимы». Другие специалисты объясняют сегодня, что Япония после катастрофы в Фукусиме действовала ответственно. Во-первых, потому что долгосрочное хранение отработанной воды привело к распаду части короткоживущих радионуклидов. Кроме того, вода подверглась дополнительной очистке. Это дорогостоящий процесс. Эксперты напоминают, что цистерны с водой со временем стали ржаветь, а в регионе сохраняется угроза землетрясений. С этой точки зрения постепенный спуск частично разбавленной воды представляется меньшим злом, чем «залповый выброс» 1,34 млн тонн воды в случае очередного землетрясения.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться