Лидеры пяти ведущих развивающихся государств — Бразилии, России, Индии, Китая, Южной Африки (БРИКС) — на саммите в Йоханнесбурге одобрили механизм приема новых государств в это межгосударственное объединение. Как было заявлено на саммите, десятки стран выразили заинтересованность в присоединении к организации. Первые шесть новых стран, как пишет в четверг, 24 августа, агентство Reuters, присоединятся к организации уже с января 2024 года.

Слева направо лидеры Бразилии, Китая, ЮАР и Индии, а также глава МИД РФ Сергей Лавров. 23 августа 2023 г. Саммит БРИКС в Йоханнесбурге.

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Идея расширения союза была приоритетной в повестке дня форума в Йоханнесбурге. И хотя все участники саммита выразили поддержку расширению блока, разногласия проявились при обсуждении сроков и возможного числа участников БРИКС. Окончательно число новых участников объединения стран «глобального Юга» озвучил в четверг утром президент ЮАР Сирил Рамапоса.

С 1 января 2024 года в БРИКС войдут шесть новых стран, в том числе Аргентина, Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия. Президент ЮАР добавил, что расширение БРИКС не ограничится одной фазой и за ней «последуют и другие». Он отметил, что лидеры пяти стран достигли соглашения по руководящим принципам, стандартам, критериям и процедурам процесса расширения БРИКС.

Официально заявки на вступление в БРИКС подали 23 страны. Помимо шести, вступление которых было одобрено, желание присоединиться к межгосударственной организации развивающихся стран выразили среди прочих Турция, Венесуэла, Бангладеш и Беларусь. Об этом пишет российское пропагандистское агентство РИА Новости.

15-й саммит БРИКС проходил в столице Южной Африки с 22 по 24 августа. В Йоханнесбурге встретились лидеры четырех государств — Бразилии, Индии, Китая и страны-хозяйки этого года, ЮАР. Президент России на саммит не приехал, из-за выданного Международным уголовным судом ордера на его арест по обвинению в военных преступлениях. Москву на саммите представлял глава МИД Сергей Лавров. Путин же присутствовал на саммите онлайн.

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