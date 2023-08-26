Хунта Нигера приказала французскому послу покинуть страну в течение 48 часов. В Париже отвергли это требование

Путч в Нигере

В пятницу, 25 августа, путчисты в Нигере заявили, что «отозвали агреман» посла Франции Сильвена Итте и приказали ему покинуть территорию страны в течение 48 часов. В МИД Франции отвергли это требование, подчеркнув, что хунта не является легитимной властью и поэтому не имеет полномочий выдвигать подобные запросы.

Антифранцузский плакат на акции сторонников путчистов в Нигере 3 августа 2023 г.

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В своем заявлении путчисты обосновали это требование «отказом посла ответить на приглашение» на встречу в столице страны Ниамее, организованной подотчетным хунте министерством иностранных дел Нигера. В том же документе упоминаются некие «иные действия французского правительства», которые военные квалифицируют как «противоречащие интересам Нигера». О каких действиях идет речь — не уточняется.

Министерство иностранных дел Франции отвергло это требование хунты, заявив, что путчисты не имеют полномочий для подобных запросов. «Агреман послу Франции исходит от единственных законно избранных властей Нигера», — заявило французское внешнеполитическое ведомство в комментарии агентству France-Presse.

Глава дипломатии захваченного хунтой президента Бозума Хассуми Массуду поддержал позицию Парижа, напомнив, что Сильваен Итте аккредитован при избранном легитимном президенте Республики Нигер.

После публикации коммюнике хунты с требованием к французскому послу покинуть Нигер аналогичные требования были опубликованы в адрес послов США, Нигерии и Германии. Сначала представили хунты подтвердили их подлинность, но затем денонсировали их, передает AFP.

Требование о высылке посла Франции последовало за серией враждебных заявлений и жестов хунты Нигера в адрес Парижа с тех пор, как 26 июля военные в Нигере свергли и захватили президента Мохамеда Базума. В частности хунта Нигера обвиняла Францию в намерении начать военное вторжение в Нигер с целью восстановления во власти президента Базума.

В начале хунта заявила о денонсации ряда военных соглашения между Нигером и Францией. В Париже, не признающем хунту законной властью Нигера, проигнорировали это требование. В Нигере остаются полторы тысячи французских солдат, присутствующих там в рамках борьбы с исламистскими группировками.

Кроме того, хунта Нигера приостановила вещание французского телеканал France 24 и Международного французского радио (RFI).

А в конце июля посольство Франции в Ниамее подверглось нападению демонстрантов-сторонников хунты. До этого они прошли по столице Нигера с российскими флагами. Протестующих тогда разогнали с помощью слезоточивого газа.

Ранее в Париже требовали освобождения президента Нигера Мохамеда Базума, которого уже месяц удерживают путчисты — так же, как и членов его семьи.

Военный переворот в Нигере осудил также Африканский союз, приостановивший членство Нигера. Путч осудили на уровне Европейского союза, в США и других странах мира. Региональный блок западноафриканских стран (CEDEAO) грозит путчистам Нигера военной интервенцией, впрочем на африканском континенте нет единства мнений относительно возможной военной операции. При этом выход из кризиса дипломатическим путем кажется все еще далеким.

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