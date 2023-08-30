Военный переворот в Габоне — главное

ГАБОН - ПУТЧ

Участники военного переворота в Габоне в среду, 30 августа, объявили о том, что «покончили с нынешним режимом» в стране и взяли президента Али Бонго Ондимбу под домашний арест, сразу после того как минувшей ночью было объявлено о его переизбрании на новый срок после 14 лет правления. «Франция осуждает военный переворот, происходящий в Габоне», — заявил официальный французского представитель правительства Оливье Веран, отметив, что Париж «очень внимательно следит за развитием ситуации» в этой африканской стране. Вечером 30 августа военные-путчисты объявили главой переходного руководства страны командующего Республиканской гвардией Габона генерала Бриса Олиги Нгему.

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UPD 19:00 Главой переходного руководства Габона объявлен командующий Республиканской гвардией генерал Брис Олиги Нгема. Такое решение, как сообщает агентство France-Presse, было принято во второй половине дня 30 августа на совещании военных, принявших участие в государственном перевороте.

Как отмечает France-Presse, до нынешнего переворота богатая нефтью центральноафриканская страна более 55 лет находилась под властью семьи Бонго. Али Бонго в 2009 году сменил на посту главы государства своего отца, правившего в Габоне 41 год (с 1967 года).

В среду днем военные-путчисты объявили по государственному телевидению, что 64-летний Али Бонго был помещен под домашний арест «в окружении семьи и врачей», а один из его сыновей, Нуреддин Бонго Валентин, был арестован по обвинению в «государственной измене».

AFP также сообщает об арестах путчистами еще шести высокопоставленных руководителей режима, включая главу президентской администрации и его заместителя, советников президента, а также двух высших руководителей правящей президентской Габонской демократической партии (ГДП).

Минувшей ночью в Габоне объявили официальные результаты выборов президента, прошедших в субботу. Сразу после объявления о победе Бонго на выборах с результатом 64,27% голосов в студии телеканала Gabon-24, расположенной в здании администрации президента, появилась группа из десятка военных. Один из офицеров в звании полковника зачитал заявление о создании военными специального комитета, призванного обеспечить «переходный период и восстановление институтов» (Comité pour la transition et la restauration des institutions — букв. Комитет по переходному периоду и восстановлению институтов).

Среди военных, появившихся в эфире Gabon-24, были служащие Республиканской гвардии, подчиняющейся непосредственно президенту, а также военные разных родов войск и сотрудники полиции.

Согласно заявлению путчистов, организация президентских выборов «не соответствовала условиям прозрачного голосования». Мятежники осудили «безответственное правление» режима Бонго, объявили о роспуске всех государственных институтов и закрытии границ Габона «вплоть до особого распоряжения».

Международные реакции на переворот в Габоне «Франция осуждает военный переворот, который происходит в Габоне», — заявил прессе в среду официальный представитель французского правительства Оливье Веран, указав, что Париж «очень внимательно следит за развитием ситуации». «Мы напоминаем о нашей приверженности принципам свободы и прозрачности выборных процедур», — отметил затем Веран агентству France-Presse. Генеральный секретарь ООН «решительно осуждает попытку государственного переворота, которая в Габоне происходит», цитирует AFP заявление пресс-секретаря Антониу Гутерриша. Глава ООН «с большой обеспокоенностью отмечает объявление результатов выборов в контексте сообщений о серьезных нарушениях основных свобод; он решительно осуждает продолжающуюся попытку государственного переворота как средство разрешения поствыборного кризиса» и призвает силы безопасности страны «гарантировать физическую неприкосновенность президента и его семьи». Соединенные Штаты заявили, что «внимательно следят за развитием ситуации» в Габоне. Китай призвал военных «гарантировать безопасность» Али Бонго. Председатель Комиссии Африканского союза Мусса Факи Махамат «решительно осудил попытку переворота» в Габоне, назвав ее «вопиющим нарушением» принципов континентальной организации. Он также призвал «национальную армию и силы безопасности [Габона] (…) гарантировать физическую неприкосновенность президента Республики (Али Бонго), членов его семьи, а также членов его правительства». Россия выразила «глубокую озабоченность» ситуацией в Габоне.

В среду днем командующий Республиканской гвардией Габона генерал Бриса Олиги Нгема, участник переворота, заявил французской газете Le Monde, что президент Али Бонго «отправлен в отставку». По его словам, глава государства отныне «рядовой гражданин», имеющий такие же «права», «как и все остальные».

«Он [Али Бонго] не имел права идти на третий срок, Конституция была попрана, и сама процедура выборов была негодной. Поэтому армия решила перевернуть страницу и взять ответственность на себя» за страну, — заявил генерал Бриса Олиги Нгема.

Ранее государственное телевидение Габона показало кадры, на которых ликующие военные сопровождают командующего Республиканской гвардией, называя его «президентом».

Coup d'état in Gabon: Brice Fence Oligui Nguema, boss of the Republican Guard in the street of Gabon hourz after the coup. pic.twitter.com/dUcd9aUM07 — Zagazola (@ZagazOlaMakama) August 30, 2023

В интервью Le Monde Брис Олиги Нгема не стал называть себя «новым главой государства». «Я пока не объявляю себя [лидером] ничего не планирую в данный момент», — заявил он, сообщая, что дальнейшие шаги будут обсуждаться на совещании генералов, участников переворота. «Целью будет достижение консенсуса. Каждый выскажет свои соображения, и будут выбраны лучшие, а также [названо] имя человека, который возглавит переходный период», — сказал Брис Олиги Нгема французской газете.

В президентских выборах в Габоне участвовали 14 кандидатов, в том числе действующий глава государства Али Бонго Ондимба. Его главным политическим конкурентом был Альбер Ондо Осса, которого поддержали объединившиеся в электоральную коалицию "Альтернатива-2023" шесть ведущих оппозиционных партий страны. Согласно официальным данным, Альбер Ондо Осса получил 30,7% голосов. Оппозиция заявила о нарушениях при проведении выборов и о несогласии с их результатами.

Агентство France-Presse отмечает, что семеро арестованных путчистами приближенных президента Габона де-факто управляли страной, после того как Али Бонго перенес инсульт в 2018 году и затем проходил длительную реабилитацию. Оппозиция и гражданский активисты регулярно обвиняли членов этой группы в том, что они стали реальными правителями страны при президенте, который был крайне ослаблен последствиями инсульта.

Военный переворот произошел во время действия комендантского часа и отключения в стране интернета. Эти меры были введены правительством в субботу перед закрытием избирательных участков, чтобы, по утверждению представителей власти, предотвратить возможный всплеск «насилия» в стране после выборов. Доступ к интернету был восстановлен в среду утром.

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