В США жителей Флориды эвакуируют в ожидании урагана «Идалия» разрушительной силы

Associated Press сообщает, что ураган «Идалия» категории 4, согласно прогнозам, обрушится на Флориду с «катастрофическим» штормовым приливом. В считанные часы 30 августа у берегов Флориды шторм «Идалия» достиг ураганной силы. Опасаясь беспрецедентного наводнения, власти штата настоятельно рекомендуют населению покинуть наиболее опасные районы. Президент Байден не скрывает своего беспокойства. 

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Ситуация в Тарпон-Спрингс (Флорида), 30 августа 2023 г.
Ситуация в Тарпон-Спрингс (Флорида), 30 августа 2023 г. Getty Images via AFP - JOE RAEDLE
Автор: Нина Карель
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Губернатор Флориды Рон де Сантис еще вчера, 29 августа, объявил чрезвычайное положение в 46 округах штата. Как сообщает Associated Press, тропический шторм перерос в ураган из-за разогрева атмосферы над теплыми водами Мексиканского залива. Более 1,5 миллиона жителей Флориды готовятся к худшему, запасаясь питьевой водой, товарами первой необходимости и мешков с песком для защиты жилищ от наводнения. Жителям штата, не покинувшим опасную зону, рекомендовано собраться укрытиях до окончания шторма.

Ураган «Идалия» с ветрами разрушительной силы и наводениями надвигается на американский штат Флорида

К четвёртой категории по пятибальной шкале Саффира-Симпсона относятся ураны с ветрами со скоростью от 208 до 252 км/ч. По данным метеоцентра Флориды сейчас в эпицентре урагана порывы ветр могут достигать 209 км/ч.

Метеорологи ожидают, что «Идалия» будет сопровождаться опасным подъемом уровня воды в океане и сильными ливнями.

Ураган «Идалия» может стать худшим за историю штата Флорида с 1950 года. Президент США Джо Байден выразил обеспокоенность всвязи с ситуацией. Достигнув побережья, ураган должен продолжить движение вглубь страны.

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