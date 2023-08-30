В США жителей Флориды эвакуируют в ожидании урагана «Идалия» разрушительной силы

Associated Press сообщает, что ураган «Идалия» категории 4, согласно прогнозам, обрушится на Флориду с «катастрофическим» штормовым приливом. В считанные часы 30 августа у берегов Флориды шторм «Идалия» достиг ураганной силы. Опасаясь беспрецедентного наводнения, власти штата настоятельно рекомендуют населению покинуть наиболее опасные районы. Президент Байден не скрывает своего беспокойства.

Ситуация в Тарпон-Спрингс (Флорида), 30 августа 2023 г.

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Губернатор Флориды Рон де Сантис еще вчера, 29 августа, объявил чрезвычайное положение в 46 округах штата. Как сообщает Associated Press, тропический шторм перерос в ураган из-за разогрева атмосферы над теплыми водами Мексиканского залива. Более 1,5 миллиона жителей Флориды готовятся к худшему, запасаясь питьевой водой, товарами первой необходимости и мешков с песком для защиты жилищ от наводнения. Жителям штата, не покинувшим опасную зону, рекомендовано собраться укрытиях до окончания шторма.

Ураган «Идалия» с ветрами разрушительной силы и наводениями надвигается на американский штат Флорида Tropical Storm Idalia intensified and is expected to be a major hurricane when it reaches Florida's Gulf Coast later this week. Officials declared states of emergencies in dozens of counties and ordered some evacuations in preparation for the storm surges. pic.twitter.com/nObgV8oCx1 — The Associated Press (@AP) August 28, 2023

К четвёртой категории по пятибальной шкале Саффира-Симпсона относятся ураны с ветрами со скоростью от 208 до 252 км/ч. По данным метеоцентра Флориды сейчас в эпицентре урагана порывы ветр могут достигать 209 км/ч.

Метеорологи ожидают, что «Идалия» будет сопровождаться опасным подъемом уровня воды в океане и сильными ливнями.

Ураган «Идалия» может стать худшим за историю штата Флорида с 1950 года. Президент США Джо Байден выразил обеспокоенность всвязи с ситуацией. Достигнув побережья, ураган должен продолжить движение вглубь страны.

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