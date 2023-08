В США жителей Флориды эвакуируют в ожидании урагана «Идалия» разрушительной силы

Ураган «Идалия» с ветрами разрушительной силы и наводениями надвигается на американский штат Флорида

Tropical Storm Idalia intensified and is expected to be a major hurricane when it reaches Florida's Gulf Coast later this week. Officials declared states of emergencies in dozens of counties and ordered some evacuations in preparation for the storm surges. pic.twitter.com/nObgV8oCx1