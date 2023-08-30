Meta разоблачила «крупнейшую» китайскую кампанию по дезинформации

Компания Meta, включающая в себя социальные Instagram и Facebook, объявила о разоблачении «крупнейшей» кампании по дезинформации. Сеть, которая включала в себя порядка восьми тысяч аккаунтов, занималась распространением «положительных комментариев» о Китае и провинции Синьцзян, а также критикой Соединенных Штатов. Речь идет уже о седьмой пропагандистской сети, связанной с Китаем, о раскрытии которой Meta сообщила в последние шесть лет.

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Кампании дали кодовое название «Spamouflage» за масштабное распространение ложной информации и поддельных ссылок. Часть ее впервые выявили в 2019 году, причем не только в сервисах, подконтрольных Meta, но и на YouTube и в других сетях.

В рамках очередной попытки пресечь волну дезинформации специалисты Meta выявили 7 700 аккаунтов, 954 страницы и 15 групп в Facebook. Обычно речь идет лишь о порядка тысячи аккаунтов.

«Если принять во внимание всю их деятельность в Интернете, то мы считаем, что это самая крупная и масштабная дезинформационная кампания в мире», — отметил Бен Ниммо, один из руководителей группы, отвечающей за борьбу с подобными операциями в Meta.

Аккаунты, входящие в сеть, публиковали позитивные комментарии о Китае и провинции Синьцзян, которая ранее оказывалась в центре внимания мирового сообщества из-за геноцида уйгуров. Негативно освещались действия Соединенных Штатов и журналистов, критически относящихся к китайским властям.

Meta приписывает эту кампанию «лицам, связанным с китайскими правоохранительными органами», но не сообщает при этом никаких подробностей. Исследователи отмечают, что «Spamouflage» использовала обширные ресурсы — как материальные, так и человеческие — и включала несколько " подразделений». Они публиковали сообщения в разное время, которое соответствует рабочим часам в различных китайских провинциях.

New York Times приводит один из примеров работы кампании по дезинформации, напрямую не связанный с политической ситуацией в Китае. В феврале на сервисе Substack появилась статья американского журналиста Сеймура Херша, который утверждал, что к взрыву " Северных потоков " причастны Соединенные Штаты. За 24 часа эта статья и ее копии распространилась десятками аккаунтов на нескольких языках, в том числе на русском. Утверждается, что за этим стоял именно Китай.

New York Times со ссылкой на Meta отмечает, что китайская кампания пыталась «копировать» российскую пропаганду и «учиться» ее методам — чем объясняется такая связь, неясно. Информация распространяется на нескольких языках, в том числе на русском, немецком и французском. Порой одинаковые комментарии публиковались несколько раз в день.

«Такое впечатление, что они скопировали их из пронумерованного списка и забыли вычитать перед публикацией», — отмечают в Meta.

Французское издание Le Monde отмечает, что «количество явно предпочли качеству». В Meta добвили, что некоторые аккаунты были куплены во Вьетнаме и Бангладеше, и адаптировать их не стали. Страницы, которые до этого публиковали рекламу нижнего белья на китайском, внезапно начинали сообщать о бунтах в Казахстане уже на английском.

Напомним, социальная сеть Facebook регулярно оказывается в центре скандалов, связанных с сетями дезинформации. Одна из наиболее крупных кампаний — «Doppelganger» или «Двойник» — распространяла копии настоящих сайтов СМИ или официальных источников с ложными данными. Таким образом распространялись пророссийские материалы, связанные с войной.

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