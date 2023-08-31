Габон после переворота: лидер путчистов готовится к присяге главы государства, оппозиция предлагает своего кандидата в президенты

В Габоне генерал Брис Олиги Нгема в будущий понедельник, 4 сентября, официально возглавит переходное руководство страны, которое будет сформировано после военного переворота. Об этом 31 августа объявили военные, которые накануне свергли президента Али Бонго и создали «Комитет по переходному периоду и восстановлению институтов». Оппозиция же призвала путчистов провести пересчет голосов на выборах президента, прошедших 26 августа, выразив уверенность в победе на них своего кандидата, не состоявшейся из-за фальсификаций. Вечером 31 августа Африканский союз объявил о немедленной приостановке членства Габона в континентальной организации.

Командующий Республиканской гвардией генерал Брис Олиги Нгема и военные-путчисты в день переворота в Габоне 30 августа 2023.

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Вечером в четверг, 31 августа Африканский союз (АС) объявил о немедленной приостановке членства Габона в континентальной организации. В специальном заявлении союз «решительно осудил захват власти военными в Республике Габон». Совет мира и безопасности организации «решил немедленно приостановить участие Габона во любой деятельности АС, его органов и институтов», говорится в документе. Накануне глава Комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат «решительно» осудил «попытку государственного переворота» в Габоне, призвав путчистов гарантировать «физическую неприкосновенность» свергнутого ими президента Али Бонго.

Ранее в четверг, на следующий день после переворота, комитет путчистов объявил, что генерал Брис Олиги Нгема 4 сентября будет приведен к присяге (главы государства) перед Конституционным судом, чью работу мятежники решили «временно возобновить» (сперва они объявили о роспуске всех государственных институтов).

Командующий Республиканской гвардией генерал Брис Олиги Нгема, возглавивший путч и избранный накануне военными новым руководителем страны, пообещал «постепенное формирование переходных институтов» и соблюдение всех «обязательств» Габона, как «внешних, так и внутренних».

Нгема также попросил «всех, кто отвечает за государственные службы», обеспечить «непрерывность их функционирования».

Генерал также поспешил «заверить всех доноров, партнеров по сотрудничеству в сфере устойчивого развития, а также государства-кредиторы в том, что примет все меры, чтобы гарантировать соблюдение обязательств [страны] как во внешнем, так и во внутреннем плане».

В среду, 30 августа, военные, в том числе офицеры Республиканской гвардии, подчинявшейся лично президенту Али Бонго, провозгласили «конец режима», менее чем через час после объявления о переизбрании главы государства на субботних президентских выборах. 64-летний Али Бонго, помещенный путчистами под домашний арест военных, впервые был избран президентом в 2009 году после смерти своего отца Омара Бонго Ондимбы, правившего страной 41 год (1967 – 2009).

Военные-путчисты заявили о фальсификации результатов президентских выборов, но, прежде всего, о «безответственном и непредсказуемом управлении» страной режимом Бонго. Габон, одна из самых богатых стран Африки по ВВП на душу населения, во многом благодаря добыче нефти и марганца, на протяжении десятилетий страдает от масштабной коррупции, особенно в высших эшелонах власти.

Захватившие власть военные арестовали семь человек, входивших в ближайшее окружение Али Бонго и фактически управлявших страной при президенте, пережившем инсульт и долгую реабилитацию. Среди арестованных — один сыновей главы государства Нуреддин Бонго Валентин, глава президентской администрации и его заместитель, советники президента, а также два высших руководителя правящей Габонской демократической партии.

Инициатива коалиции оппозиционных партий

В этот четверг, как сообщает France-Presse, оппозиция обратилась к путчистам с инициативой — признать «победу» их кандидата на президентских выборах. Шесть оппозиционных партий на выборах президента объединились в коалицию «Альтернатива-2023», ее кандидат Альбер Ондо Осса был главным соперником Али Бонго. Согласно официальным результатам, Бонго получили более 64% голосов, Осса — более 30%. Оппозиция не признала эти результаты.

Представитель коалиции «Альтернатива-2023» предложил военным-путчистам под их «наблюдением» «возобновить процесс централизации результатов» голосования 26 августа. После нового — честного и подконтрольного — пересчета голосов, уверены оппозиционеры, победа Ондо Оссы «будет официально подтверждена».

Путчисты пока не ответили на это предложение коалиции политических партий.

Свержение Али Бонго в столице страны Либревиле было встречено массовым ликованием под лозунгами «Габон освобожден!» или «Долой Бонго!». Дату путча 30 августа назвали «новым Днем независимости» страны — от семьи Бонго (национальный праздник День независимости отмечается в Габоне 17 августа).

Габон, бывшая французская колония, богатая нефтью и марганцевыми рудами центральноафриканская страна, более 55 лет находилась под властью семьи Бонго. Али Бонго сменил на посту главы государства своего отца Омара Бонго, правившего с 1967 по 2009 год. В 2018 году габонский лидер перенес инсульт и проходил длительную реабилитацию. Как отмечало агентство France-Presse, фактическая власть в стране находилась в руках его ближайшего окружения.

На выборах президента, которые прошли 26 августа, Бонго баллотировался на новый срок. Согласно официальным данным, он получил 64,2% голосов. Главным соперником Бонго был кандидат от коалиции шести ведущих оппозиционных партий «Альтернатива-2023» Альбер Ондо Осса. Власти объявили, что он получил 30,7% голосов. Оппозиция не согласилась с этими результатами, заявив о нарушениях и масштабных фальсификациях. Не так давно Конституцию Габона изменили, сократив срок президентства с 7 до 5 лет — без ограничения по числу сроков.

Страна с населением всего 2,3 млн человек — по показателям ВВП — занимает высокие места в рейтинге стран Африки: четвертое место по ВВП на душу населения в номинальном выражении и третье место, если ВВП рассчитывать по паритету покупательной способности. При этом 39% населения страны, по данным Всемирного банка, живет за чертой бедности. В стране один из самых высоких в мире уровней безработицы — более 20% (данные властей), а среди молодежи занятости не имеют 37% (Всемирный банк).

Габон входит в десятку крупнейших нефтедобывающих государств Африканского континента и является членом ОПЕК. Среди стран-экспортеров нефти в Субсахарской Африке он занимает четвертое место (отставая лишь от Нигерии, Анголы и Республики Конго).

Согласно французским аналитикам рынка, Габон также занимает второе (после ЮАР) место в мире по объемам добычи и экспорта марганцевых руд (опережая Австралию и Китай). Марганец — критическое сырье для сталелитейной промышленности и производства аккумуляторов большой емкости.

В Габоне работает порядка 80 компаний из Франции. TotalEnergies, присутствующий в стране с 1926 года, является оператором 7 месторождений и имеет два местных филиала. 90% марганца в Габоне добывает французская группа Eramet, где работает ее филиал Comilog (объем добычи порядка 5 млн тонн в год). Оставшуюся небольшую долю этого рынка занимает китайская компания CICMHZ и филиал индийской группы Coalsale Group. Французская Eramet имеет в Габоне еще один филиал Setrag — в сфере железнодорожных перевозок.

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