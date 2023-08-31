Глава дипломатии ЕС: переворот в Габоне последовал за выборами, проведенными с «нарушениями»

Верховный представитель ЕС по иностранным делам указал на разницу между государственными переворотами в Нигере и Габоне. Жозеп Боррель отметил, что произошедший 30 августа переворот, в ходе которого военные свергли габонского президента Али Бонго, последовал за выборами, прошедшими с «нарушениями».

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«Естественно, военные перевороты не являются решением проблем, но мы не должны забывать, что в Габоне были проведены выборы с многочисленными нарушениями», — заявил Жозеп Боррель на совещании министров иностранных дел стран ЕС, проходящем в испанском Толедо. Глава европейской дипломатии подчеркнул, что фальсификация результатов выборов может рассматриваться как «институциональный переворот».

Боррель также сообщил, что ЕС не планирует эвакуацию европейских граждан, проживающих в Габоне, поскольку ситуация в стране остается «спокойной». «Мы не видим риска насилия», — отметил он.

По его словам, в Габоне «ситуация радикально отличается» от ситуации в Нигере, где военный переворот произошел 26 июля.

В интервью CNN до начала встречи в Толедо Боррель подчеркивал различия ситуаций в Габоне и Нигере. «В Нигере президент был избран демократическим путем (...). В Габоне за несколько часов до военного переворота произошел институциональный переворот, поскольку выборы были украдены», — сказал глава Европейской службы внешних связей. «Я не могу сказать, что Габон был настоящей демократией, поскольку одна семья [Бонго] правила страной более 50 лет», — заявил Боррель.

В Нигере 26 июля военные свергли и взяли под арест демократически избранного в 2021 году президента Мохамеда Базума. Переворот ООН, ЕС, США и Африканский союз, который приостановил членство Нигера. Региональный блок западноафриканских стран (CEDEAO) угрожает путчистам Нигера военной интервенцией, с тем чтобы восстановить власть легитимного президента Базума.

В Габоне в среду, 30 августа, военные путчисты свергли президента Али Бонго Ондимбу, сразу после того, как было объявлено о его переизбрании на новый срок на посту главы страны. Главой переходного руководства страны на совещании генералов-мятежников был объявлен командующий Республиканской гвардией Брис Олиги Нгема. 64-летний Али Бонго был помещен под домашний арест. Его свержение в столице страны Либревиле было встречено массовым ликованием под лозунгами «Габон освобожден!» или «Долой Бонго!», назвав 30 августа «новым Днем независимости» страны (от семьи Бонго).

Габон, бывшая французская колония, богатая нефтью и марганцевыми рудами центральноафриканская страна, более 55 лет находилась под властью семьи Бонго. Али Бонго сменил на посту главы государства своего отца Омара Бонго правившего с 1967 по 2009 год. В 2018 году габонский лидер перенес инсульт и проходил длительную реабилитацию. Как отмечало агентство France-Presse, фактическая власть в стране находилась в руках его ближайшего окружения.

На выборах президента, которые прошли 26 августа, Бонго баллотировался на новый срок. Согласно официальным данным, он получил 64,2% голосов. Главным соперником Бонго был кандидат от коалиции шести ведущих оппозиционных партий «Альтернатива-2023» Альбер Ондо Осса. Власти объявили, что он получил 30,7% голосов. Оппозиция не согласилась с этими результатами, заявив о нарушениях и масштабных фальсификациях. Не так давно Конституцию Габона изменили, сократив срок президентства с 7 до 5 лет — без ограничения по числу сроков.

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