Министр обороны Великобритании Бен Уоллес уходит в отставку

В четверг Бен Уоллес подтвердил свою отставку с поста министра обороны в письме к премьер-министру Великобритании Риши Сунаку, в котором призвал его не сокращать расходы на оборону.

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Бен Уоллес, отвечавший за ответные меры Великобритании на вторжение России в Украину, заявил в прошлом месяце, что уйдет в отставку после четырех лет работы на посту министра обороны.

Будучи убежденным сторонником увеличения бюджета вооруженных сил, Бен Уоллес рассматривался в числе потенциальных преемников Йенса Столтенберга на посту главы НАТО до того, как мандат генерального секретаря был продлен для руководства альянсом.

«Это все, друзья. Для меня было честью служить этой великой нации», — написал Бен Уоллес в своем X-аккаунте.

В своем заявлении об отставке теперь уже бывший министр обороны вновь призвал правительство не сокращать военные расходы.

«В Министерстве обороны снова работают люди мирового класса», — написал он.

«Я знаю, что вы разделяете мое мнение о том, что мы не должны возвращаться к тем временам, когда оборона рассматривалась как дискреционные государственные расходы», — добавил он.

Риши Сунак сказал, что понимает решение своего бывшего министра и отдает ему честь.

«Вы служили своей стране в трех самых ответственных ведомствах: Секретариате обороны, Департаменте безопасности и Департаменте по делам Северной Ирландии», — говорится в ответном письме премьер-министра.

По данным СМИ, Бен Уоллес будет заменен нынешним министром энергетики Грантом Шэппсом.

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