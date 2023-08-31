Ураган «Идалия» оставил без электричества около полумиллиона человек на юго-востоке США

Прошедший 30 августа по Флориде, Джорджии и Южной Каролине тропический шторм «Идалия» движется на Северную Каролину. Во Флориде сохраняется чрезвычайная санитарная и гуманитарная ситуация.

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Национальная метеослужба (NWS) сообщала вечером 31 августа, что «Идалия» пришла к побережью Мексиканского залива во Флориде рано утром как тропический шторм. Но и шторм 3-ей категории стал самым сильным в прибрежной зоне региона Биг-Бенд за последние 125 лет.

Схема продвижения шторма "Идалия" в сторону Атлантики. © AFP

По данным Национального центра ураганов, ураган «Идалия», которому первоначально была присвоена 4-я категория, ослаб до тропического шторма в среду вечером и продолжает ослабевать по мере его продвижения по юго-восточному побережью от Мексиканского залива к Атлантике.

На своем пути «Идалия» оставляет след наводнений и разрушений. Центр циклона находится в настоящее время на юге Южной Каролины.

Несмотря на сильные разрушения, власти в данный момент сообщают о гибели одного человека, убитого в Джорджии упавшим деревом.

Агентство AP сообщает, что во Флориде и соседних с нею штатах без электричества остались до полумиллиона человек. Властям предстоит восстанавливать поврежденные ураганом столбы и линии электропередач.

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