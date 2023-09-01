Франциск прибыл с первым в истории папским визитом в Монголию

Глава римско-католической церкви Франциск прибыл в пятницу, 1 сентября, в Монголию с первым в истории папским визитом в эту страну. Понтифик встретится с монгольской католической общиной, одной из самых маленьких в мире, проведет межконфессиональную встречу, а также переговоры с президентом и премьер-министром Монголии. Агентство France-Presse отмечает «геополитический характер» визита Франциска в «стратегически важную страну», расположенную между Россией и Китаем, которым понтифик демонстрирует свое стремление к дипломатическому сближению.

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Франциск прибыл в Улан-Батор около десяти часов по местному времени. В аэропорту его встречал почетный караул монгольской гвардии в традиционных сине-красно-желтых мундирах, а также министр иностранных дел страны Батмунхийн Батцэцэг.

Визит 86-летнего понтифика в страну с преимущественно буддистским населением, который продлится до понедельника, стал жестом поддержки небольшой католической общины, насчитывающей порядка 1400 верующих (на трехмиллионное население).

Но, как подчеркивает France-Presse, этот визит также имеет стратегическое значение в геополитическом контексте. «Это очевидная попытка Ватикана обозначить свое присутствие в Центральной Азии, не оставляя ее влиянию лишь России или Китая», — цитирует AFP комментарий Мишеля Шамбона, французского специалист по католическому присутствию в Азии.

По пути в Улан-Батор у папы Франциск состоялся обмен заявлениями с руководством Китая. Пересекая воздушное пространство КНР, как того требует дипломатическая традиция, понтифик отправил телеграмму с «добрыми пожеланиями» председателю КНР Си Цзиньпину и китайскому народу. «Заверяя вас в своих молитвах о благополучии нации, я призываю на вас божественное благословение единства и мира», — написал Франциск. В ответ МИД Китая заявил о своем желании «укреплять взаимное доверие» с Ватиканом (с которым у КНР нет дипотношений). «В последние годы Китай и Ватикан поддерживали контакты, и Китай готов и впредь действовать в духе согласия с Ватиканом, вести с ним конструктивный диалог, укреплять взаимопонимание и взаимное доверие, способствовать процессу улучшения двусторонних отношений», — заявил официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь.

Папа Франциск в самолете по пути Монголию. 1 сентября 2023. via REUTERS - POOL

Как указывает AFP, нынешняя зарубежная поездка Франциска, 43-я за десятилетие пребывания во главе католической церкви, имеет решающее значение для отношений Ватикана с Пекином и Москвой, куда папские визиты пока остаются невозможными. С КНР Ватикан в 2022 году продлил историческое соглашение, подписанное в 2018 году по спорному вопросу о назначении епископов в Китае в условиях напряженности в вопросе положения и прав католиков при коммунистическом режиме.

Как отмечает AFP, по пути в Монголию на вопрос журналиста о том, не кажется ли ему дипломатия трудным делом, Франциск ответил: «Да, вы не представляете, как это сложно (…) Иногда нужно иметь чувство юмора».

Визит папы римского Франциска в Монголию. Торжественная встреча в аэропорту Улан-Батора, 1 сентября 2023. REUTERS - REMO CASILLI

В эту пятницу, по прибытии в Улан-Батор, Франциск побывал в доме епископа Джорджо Маренго, апостольского префекта Улан-Батора, который в свои 49 лет является самым молодым кардиналом в католической церкви. Возле резиденции Франциска приветствовала толпа из нескольких сотен человек, скандировавших «Да здравствует Папа!»

Визит папы римского Франциска в Монголию. Торжественная встреча в аэропорту Улан-Батора, 1 сентября 2023. via REUTERS - VATICAN MEDIA

На субботу у понтифика намечены встречи с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом и премьер-министром Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ. Пап риский также выступит с речью перед высокопоставленными чиновниками, дипломатами и представителями гражданского общества.

Визит папы римского Франциска в Монголию. Торжественная встреча в аэропорту Улан-Батора. Министр иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг. 1 сентября 2023. REUTERS - REMO CASILLI

В субботу же в соборе Святых Петра и Павла Франциск встретится с представителями местной католической общины (на 1400 прихожан в стране приходится 25 священников и 33 монахини).

В воскресенье предстоятель католической церкви выступит на межрелигиозной встрече, в которой, как ожидается, примет участие настоятель русской православной церкви в Улан-Баторе. Затем понтифик отслужит мессу, которая пройдет на стадионе Улан-Батора.

Визит папы римского Франциска в Монголию. Улан-Батор, 1 сентября 2023. REUTERS - CARLOS GARCIA RAWLINS

По данным Ватикана, во время папского визита ожидается прибытие в Монголию паломников из стран региона, включая Россию, Китай, Южную Корею, Таиланд, Вьетнам, Казахстан, Кыргызстан и Азербайджан.

Визит папы римского Франциска в Монголию. Улан-Батор, 1 сентября 2023. REUTERS - CARLOS GARCIA RAWLINS

Визит папы римского Франциска в Монголию. Улан-Батор, 1 сентября 2023. REUTERS - CARLOS GARCIA RAWLINS

Визит папы римского Франциска в Монголию. Торжественная встреча в аэропорту Улан-Батора, 1 сентября 2023. via REUTERS - VATICAN MEDIA

Визит папы римского Франциска в Монголию. Торжественная встреча в аэропорту Улан-Батора, 1 сентября 2023. REUTERS - REMO CASILLI

Визит папы римского Франциска в Монголию. Улан-Батор, 1 сентября 2023. REUTERS - CARLOS GARCIA RAWLINS

Визит папы римского Франциска в Монголию. Улан-Батор, 1 сентября 2023. REUTERS - CARLOS GARCIA RAWLINS

Визит папы римского Франциска в Монголию. Улан-Батор, 1 сентября 2023. REUTERS - CARLOS GARCIA RAWLINS

Визит папы римского Франциска в Монголию. Улан-Батор, 1 сентября 2023. via REUTERS - VATICAN MEDIA

Визит папы римского Франциска в Монголию. Улан-Батор, 1 сентября 2023. REUTERS - CARLOS GARCIA RAWLINS

Визит папы римского Франциска в Монголию. Улан-Батор, 1 сентября 2023. via REUTERS - VATICAN MEDIA

Папа Франциск отправился с визитом в Монголию 1 сентября 2023. REUTERS - CIRO DE LUCA

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