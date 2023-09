Супертайфун «Саола» угрожает широкомасштабными разрушениями странам Юго-Востояной Азии

Reuters: Гонконг ждет в ночь на 2 сентября супертайфун «Саола»

Hong Kong and China's southeastern coastline prepared for Super Typhoon Saola. Authorities have warned it could rate among the five strongest to hit the southern province since 1949