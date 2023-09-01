Супертайфун «Саола» угрожает широкомасштабными разрушениями странам Юго-Востояной Азии

Тайфун «Саола» должен достичь берегов Южного Китая и Гонконга ночью 2 сентября. В Китае сотни авиарейсов отменены, проводится эвакуация населения из опасных зон, морские суда вернулись в гавани, десятки курортов Гуандуна временно закрыты. Биржа Гонконга отменила торги. Повсеместно объявлено наивысшее штормовое предупреждение.

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Обсерватория Гонконга призвала общественные структуры «оставаться в состоянии повышенной готовности», а населению рекомендует оставаться в укрытиях «и быть готовым к разрушительным ветрам «Саолы». 1 сентября 2023 года, Гонконг.
Обсерватория Гонконга призвала общественные структуры «оставаться в состоянии повышенной готовности», а населению рекомендует оставаться в укрытиях «и быть готовым к разрушительным ветрам «Саолы». 1 сентября 2023 года, Гонконг. REUTERS - TYRONE SIU
Автор: Нина Карель
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Китайское агентство Синьхуа сообщает об эвакуации из прибрежных районов южной провинции Гуандун почти полумиллиона (более 460 тыс) человек. Опасаясь паводков и шквальных ветров, которыми сопровождается супертайфун «Саола», власти региона ввели сначала оранжевый, а потом красный уровень режима экстренного реагирования. На борьбу с последствиями тайфуна в Китае мобилизовано более 60 тыс. человек.

Метеослужбы КНР ожидают, что тайфун «Саола» достигнет китайской территории ночью 2 сентября с силой ветра до 200 км/час. Потому в провинции Гуандун отменены сотни авиарейсов, остановлено движение поездов и пассажирских судов.

Reuters: Гонконг ждет в ночь на 2 сентября супертайфун «Саола»

«Саола» уже прошел по Филиппинам. Причиненный наводнениями и ураганными ветрами ущерб достиг, по предварительной оценке властей, девяти млн долларов. 

Гонконг, одна из самых густонаселенных зон мира, находится на пути продвижения супертайфуна. Как сообщает метеообсерватория Гонконга, циклон вечером 1 сентября находился в 30 км от острова. Но и в этих условиях скорость ветра непосредственно в городе может в ближайшие часы превысить 118 км/час. Обсерватория сообщает, что уровень моря у берегов Гонконга уже вырос на 3 метра, но может достичь к полуночи 5–6 метрового уровня. Подъем воды, предупреждают метеорологи, «может достичь исторического рекорда с момента доступности инструментальных данных в этом регионе».

Обсерватория Гонконга призывает общественные структуры «оставаться в состоянии повышенной готовности», а населению рекомендует оставаться в укрытиях «и быть готовым к разрушительным ветрам „Саолы“».

В последний раз наивысшее по степени штормовое предупреждение в Гонконге объявляли в 2018 году, когда ему угрожал тайфун «Мангхут».

Индонезия внимательно следит за развитием метеофронта и напоминает, что тайфун «Саола» может стать «одним из пяти наиболее сильных, которые поразили китайский Гуандун с 1949 года».

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