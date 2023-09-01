Супертайфун «Саола» угрожает широкомасштабными разрушениями странам Юго-Востояной Азии

Тайфун «Саола» должен достичь берегов Южного Китая и Гонконга ночью 2 сентября. В Китае сотни авиарейсов отменены, проводится эвакуация населения из опасных зон, морские суда вернулись в гавани, десятки курортов Гуандуна временно закрыты. Биржа Гонконга отменила торги. Повсеместно объявлено наивысшее штормовое предупреждение.

Обсерватория Гонконга призвала общественные структуры «оставаться в состоянии повышенной готовности», а населению рекомендует оставаться в укрытиях «и быть готовым к разрушительным ветрам «Саолы». 1 сентября 2023 года, Гонконг.

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Китайское агентство Синьхуа сообщает об эвакуации из прибрежных районов южной провинции Гуандун почти полумиллиона (более 460 тыс) человек. Опасаясь паводков и шквальных ветров, которыми сопровождается супертайфун «Саола», власти региона ввели сначала оранжевый, а потом красный уровень режима экстренного реагирования. На борьбу с последствиями тайфуна в Китае мобилизовано более 60 тыс. человек.

Метеослужбы КНР ожидают, что тайфун «Саола» достигнет китайской территории ночью 2 сентября с силой ветра до 200 км/час. Потому в провинции Гуандун отменены сотни авиарейсов, остановлено движение поездов и пассажирских судов.

Reuters: Гонконг ждет в ночь на 2 сентября супертайфун «Саола» Hong Kong and China’s southeastern coastline prepared for Super Typhoon Saola. Authorities have warned it could rate among the five strongest to hit the southern province since 1949 https://t.co/CbWh6HKAr5 pic.twitter.com/eNSb1OZUrL — Reuters (@Reuters) September 1, 2023

«Саола» уже прошел по Филиппинам. Причиненный наводнениями и ураганными ветрами ущерб достиг, по предварительной оценке властей, девяти млн долларов.

Гонконг, одна из самых густонаселенных зон мира, находится на пути продвижения супертайфуна. Как сообщает метеообсерватория Гонконга, циклон вечером 1 сентября находился в 30 км от острова. Но и в этих условиях скорость ветра непосредственно в городе может в ближайшие часы превысить 118 км/час. Обсерватория сообщает, что уровень моря у берегов Гонконга уже вырос на 3 метра, но может достичь к полуночи 5–6 метрового уровня. Подъем воды, предупреждают метеорологи, «может достичь исторического рекорда с момента доступности инструментальных данных в этом регионе».

Обсерватория Гонконга призывает общественные структуры «оставаться в состоянии повышенной готовности», а населению рекомендует оставаться в укрытиях «и быть готовым к разрушительным ветрам „Саолы“».

В последний раз наивысшее по степени штормовое предупреждение в Гонконге объявляли в 2018 году, когда ему угрожал тайфун «Мангхут».

Индонезия внимательно следит за развитием метеофронта и напоминает, что тайфун «Саола» может стать «одним из пяти наиболее сильных, которые поразили китайский Гуандун с 1949 года».

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