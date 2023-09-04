Лидер военного переворота в Габоне принес присягу как президент переходного периода

Африка

Лидер военного переворота в Габоне, генерал Брис Олиги Нгема принес присягу в качестве президента переходного периода. Присягу принимал Конституционный суд Габона. Ее приветствовали громкими аплодисментами в зале и выстрелами пушек на улице в столице Габона Либревиле, передает специальный корреспондент RFI на месте Франсуа Мазе.

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«Клянусь перед Богом и народом Габона преданно cохранять республиканский строй, уважать и обеспечивать соблюдение переходной хартии и закона», — заявил генерал Брис Олиги Нгема, пообещав сохранять в стране «достижения демократии».

Он пообещал, что в ближайшие дни в стране будет сформировано новое правительство, «опытное и компетентное». Переходый период, по его словам, должен завершиться референдумом по новой конституции. «Народ требует, чтобы его волеизъявление было гарантировано работающими институтами», — сказал новый лидер. Как долго продлится переходный период, генерал не уточнил.

На прошлой неделе, 30 августа, военные Габона, в том числе офицеры Республиканской гвардии, подчинявшейся лично президенту Али Бонго, объявили о «конце режима». Это произошло менее чем через час после объявления о переизбрании главы государства на президентских выборах, которые прошли 26 августа.

Путчисты назвали выборы сфальсифицированными, а также заявили о «безответственном и непредсказуемом управлении» страной режимом Бонго. 64-летний президент Габона Али Бонго, находящийся у власти с 2009 года, был помещен под домашний арест.

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Габон, бывшая французская колония, богатая нефтью и марганцевыми рудами центральноафриканская страна, более 55 лет находилась под властью семьи Бонго. Али Бонго сменил на посту главы государства своего отца Омара Бонго, правившего страной с 1967 по 2009 год. В 2018 году габонский лидер перенес инсульт и проходил длительную реабилитацию, в том числе в Марокко и Великобритании. Как отмечало агентство AFP, фактическая власть в стране находилась в руках его ближайшего окружения.

В январе 2019 года группа военных попыталась свергнуть Али Бонго, однако властям удалось подавить путч.

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