В Найроби открылся первый в истории Африканский климатический саммит

Открывшийся 4 сентября в Кении Африканский климатический саммит — первый в своем роде для континента, на долю которого приходится только 6% от общего объема выбросов CO2. В условиях потепления климата для континента, где большинство стран относится к категории развивающихся, вопрос развития зеленой энергетики остается ключевым.

Манифестанты-экологисты в Найроби, где с 4 по 6 сентября 2023 проходит первый Африканский климатический саммит.

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Саммит в Найроби объединил глав государств, правительств, политических иэкономических лидеров не только Африки, но и других континентов. Участвует в работе климатического форума и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Поскольку переход к чистой энергетике в развивающихся странах станет решающим в процессе достижения целей Парижского соглашения по ограничению глобального потепления. Соглашение по климату, принятое в 2015 году 197 странами, требует сдержать глобальный рост температур на рубеже «значительно ниже» двух градусов по Цельсию в сравнении с показателями доиндустриальной эпохи (до 1900 года) и, по возможности, ниже 1,5°C.

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал мир сделать Африку «сверхдержавой возобновляемой энергетики». Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé le monde à faire de l'Afrique "une superpuissance des énergies renouvelables", lors d'un discours au Sommet africain sur le climat dans la capitale kényane Nairobi #AFP 1/2 pic.twitter.com/tT6N0reUOC — Agence France-Presse (@afpfr) September 5, 2023

В течение трех дней работы саммита в Найроби участникам предстоит выработать «общее африканское видение» для решения одновременно проблем экологии и экономического развития Африки. Ведь континент, где в 54 странах с различным политическим и экономическим строем проживает сегодня 1,4 миллиарда человек, остается одним из наиболее уязвимых в нынешних условиях климатических изменений.

После встречи в Найроби четыре месяца уйдут на международные переговоры с целью подготовить к открытию 30 ноября в Дубае конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата COP2, предложений для прекращения использования ископаемого топлива. Переговоры с богатыми странами Севера о списании огромных внешних задолженностей развивающихся стран считаются многими как важнейший момент для строительства на континенте экологически и экономически сбалансированной экономики.

Чтобы возобновляемая энергетика стала африканским чудом

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во вторник призвал мир сделать Африку «сверхдержавой возобновляемой энергетики». «Возобновляемые источники энергии могут стать африканским чудом», — сказал он в своей речи.

Антониу Гутерриш призвал также лидеров G20, которые встретятся в эти выходные в Индии, поступить к ответственным действиям в борьбе с изменением климата.

Сегодня, несмотря на богатство природных ресурсов, на африканский континент приходится только 3% мировых инвестиций в энергетику. France-Presse, со ссылкой на Международное энергетическое агентство (МЭА) уточняет, что для реализации вышеуказанных целей инвестиции должны достигнуть 2000 миллиардов долларов (1852 миллиардов евро) в год в течение десятилетия, то есть, должны быть увеличены в восемь раз.

Объединенные Арабские Эмираты, отвечающие за проведение следующей климатической конференции СОО28, пообещали в первый день саммита в Кении инвестировать 4,5 миллиарда долларов в чистую энергетику Африки. Многие выступавшие на саммите связывали развитие зеленой энергетики с перспективами стабильного экономического развития и процветания континента.

Открытие Африканского климатического саммита стало поводом для проведения манифестации представителей гражданского общества. Они обличали «глубоко коррумпированную программу»саммита, в частности, выступали против использования не оправдавших себя механизмов «рынка углеродных кредитов» .

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