Власти Кубы раскрыли действующую из России сеть вербовки, отправлявшую кубинцев на войну с Украиной

В понедельник, 4 сентября, официальная Гавана заявила, что выявила российскую «сеть торговли людьми», целью которой является вербовка кубинцев для «военных операций в Украине».

Телеканал America TeVe опубликовал показания двух кубинских подростков, которые заявили, что их обманом выманили в Россию, а затем отправили работать каменщиками в стройотрядах в Украине.

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МВД Кубы выявило и работает над ликвидацией действующей из России сети торговли людьми, которая принуждала кубинских граждан, живущих как в России, так и на Кубе, участвовать в боевых действиях в Украине. Как говорится на сайте МИД Кубы, «попытки такого рода были нейтрализованы, а против причастных к этой деятельности возбуждены уголовные дела».

Министр иностранных дел Бруно Родригес в сообщении, опубликованном в соцсети X (ранее Twitter), заверил, что кубинское правительство «действует силой закона» против этих операций. Никаких подробностей о том, кто «причастен к этой деятельности», власти не приводят.

#Cuba enfrenta operaciones de trata de personas con fines de reclutamiento militar. Se actúa con la fuerza de la ley contra esas pretensiones.



📄Declaración de @CubaMINREX: https://t.co/D0EQIOJ912 pic.twitter.com/aNiw3Co8mq — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) September 5, 2023

Российские власти пока не комментировали заявление кубинского МИДа.

«Помогите нам!»

В прошлую пятницу находящийся в Майами американский телеканал America TeVe опубликовал рассказ двух юношей, которые заявили, что их обманом выманили в Россию, а затем отправили работать каменщиками в стройотрядах в Украине. По их словам, вербовка происходила через Facebook, причем ни о каких планах отправки в Украину в составе российской армии им заранее сообщено не было. «Пожалуйста, помогите нам, постарайтесь как можно быстрее вытащить нас отсюда, потому что мы боимся», — говорит один из молодых людей 19-ти лет в видеоролике, размещенном в Youtube.

America TeVe уточняет, что кубинцы отправили это сообщение из автобуса, в котором их везли из Украины с российскими солдатами в Рязань. «Мы не можем спать», потому что «в любой момент они могут вернуться и что-то с нами сделать», – говорит другой молодой человек. Он также утверждает, что его неоднократно подвергали избиениям, так как «сослуживцы» не верили, что они приехали с Кубы. «Когда мы попытались заговорить с ними на английском языке, потому что там никто не понимает испанского, они сказали, что мы из Америки и поэтому являемся врагами», – объяснил молодой человек.

Также телеканал цитирует слова другого мужчины: «Я всего лишь еще один кубинец, находящийся здесь по контракту с российскими вооруженными силами». Он свидетельствовал на условиях анонимности, так как, по его словам, намерен легализовать свой статус в России.

America TeVe вещает для испаноговорящих жителей США, среди которых много кубинских мигрантов, оппозиционных гаванскому режиму. Поэтому в заявлении МИД Кубы, опубликованном 4 сентября, говорится, что «враги Кубы распространяют искаженную информацию, направленную на то, чтобы запятнать имидж страны и представить ее соучастницей этих действий, которые мы решительно отвергаем».

«Куба занимает твердую и четкую историческую позицию против наемничества и играет активную роль в Организации Объединенных Наций в отказе от вышеупомянутой практики, будучи автором нескольких инициатив, одобренных на этом форуме. Куба не участвует в войне в Украине. Она действует и будет решительно действовать против тех, кто на территории страны участвует в любой форме торговли людьми в целях наемничества или вербовки», – говорится также в заявлении.

С начала полномасштабных военных действий в Украине Куба традиционно воздерживается при голосовании резолюций ООН, осуждающих действия России. Тем не менее, с прошлого года Москва и Гавана укрепили дипломатические отношения. В конце 2022 года президент Мигель Диас-Канель встретился со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Москве, а в этом году обе страны посетили делегации бизнесменов и политических представителей. Министр обороны Кубы Альваро Лопес Миера был принят в июне своим коллегой Сергеем Шойгу.

В мае этого года издание «Рязанские ведомости» сообщило, что «несколько граждан Республики Куба» заключили контракт с минобороны России в Рязани. «По их словам, кубинцы хотят помочь нашей стране выполнять задачи в зоне проведения специальной военной операции, и некоторые из них в дальнейшем хотели бы стать гражданами России», – написало издание.

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