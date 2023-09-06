Франция и Нигер начали переговоры о частичном выводе французских войск. Большая часть контингента останется на месте

Африка

Военные Франции и Нигера обсуждают частичный вывод некоторых французских подразделений, дислоцированных в этой западноафриканской стране. Однако основная часть французских сил, принимающих участие в контртеррористической операции в регионе Сахель, пока останется в Ниамее. Одновременно пришедшая к власти путем госпереворота хунта в Нигере пытается избавиться от французского посла.

Французские военные в Нигере. Сейчас в стране находятся около 1500 военнослужащих. Большая часть из них должна остаться на месте.

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Спустя пять недель после государственного переворота Франция начала переговоры о частичном выводе своих войск из Нигера. Сейчас в стране базируются около 1500 французских военнослужащих, главной целью которых является борьба с джихадистами в регионе Сахель. Основная часть контингента — около 1000 военных — пока останутся в Нигере, сообщили RFI источники во французском минобороны.

В понедельник, 4 сентября, назначенный хунтой глава переходного правительства Али Махаман Ламин Зейн подтвердил в ходе пресс-конференции факт переговоров о выводе французских солдат, отметив при этом, что новые власти надеются «продолжить сотрудничество со страной, с которой их многое связывает».

При этом информированный источник в минобороны Франции рассказал RFI, что обсуждение идет на уровне французских и нигерийских военных. Переговорным процессом занимается штаб французских сил в Сахеле, дислоцированный в Нджамене в Чаде под командованием генерал-майора Эрика Озанна. «Диалог ведется только на местном уровне, между военными, и уж точно речь не идет о переговорах между Парижем и хунтой», — подчеркнул собеседник RFI.

Цель французов — подготовиться к вывозу «чувствительного оборудования», которое больше не используется на месте. В течение последнего месяца три самолета Mirage 2000, четыре беспилотника Reaper и несколько вертолетов оставались в ангарах. Прекращение военного сотрудничества с Нигером означает отсутствие необходимости оставлять технику на авиабазе в Ниамее, отмечает в комментарии RFI высокопоставленный французский офицер.

«Париж пытается выйти из тупика в Нигере, не признавая военную хунту и в условиях растущей враждебности», — так резюмирует сложившуюся ситуацию Le Monde.

В начале августа хунта в Нигере дала Парижу месяц на вывод войск, денонсировав соглашения о военном сотрудничестве, которые связывали две страны. В минувшие выходные, накануне истечения срока действия ультиматума, выдвинутого путчистами, в Нигере, неподалеку от французской военной базы, прошли многотысячные акции протеста против французского присутствия и в поддержку хунты.

На самом деле, как объясняет Le Monde, французские и нигерские военные уже и так приостановили все совместные операции против джихадистов в регионе. «Обсуждать это [вывод войск] нормально, поскольку сотрудничество в области борьбы с терроризмом было прервано», — отмечает источник издания, близкий к французским властям.

Кроме того, как пишет Le Monde, в нынешнем контексте присутствие на месте французского посла в Ниамее Сильвена Итте (Sylvain Itté) вот-вот закончится. В конце августа представители хунты лишили посла дипломатического иммунитета и визы и предписали ему покинуть страну. А когда Сильвен Итте не подчинился, устроили ему «что-то вроде блокады». Так, например, к Сильвену Итте не пропустили посла Евросоюза и посла Испании. Тем временем в самом посольстве запаслись питьевой водой, на месте также есть колодец с технической водой, а посол и его команда питаются армейскими сухпайками.

«Посол остается на своем месте, и мы делаем все возможное для того, чтобы обеспечить его безопасность», — заявила в воскресном интервью Le Monde глава МИД Франции Катрин Колонна.

«Он является нашим представителем при законных властях Нигера, — подчеркнула она. — Мы не обязаны принимать предписания министра, не имеющего легитимности».

На вопрос, зашла ли Франция в тупик в Нигере, Катрин Колонна ответила:

Политика Франции проста. Мы осуждаем любой захват власти путчистами, особенно в такой стране, как Нигер, где действуют демократические институты. И мы поддерживаем усилия региона по возвращению к конституционному порядку.

Несмотря на уверения главы французского МИДа, дипломатический источник Le Monde уверен, что послу Франции в Нигере в скором времени придется покинуть Ниамей.

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