В Австрии расследуют новое убийство выходца из Чечни: двое задержанных

Полиция Австрии задержала двух подозреваемых в причастности к убийству 5 июля вблизи Вены российского гражданина и уроженца Чечни, получившего статус беженца от австрийских властей. Об этом в воскресенье, 6 июля, сообщило местное информагентство АРА. СМИ выяснили личность убитого: это чеченский блогер Анзор (Мамихан) Умаров, выступавший с критикой Рамзана Кадырова и заявлявший о связи российских силовиков с убийствами бывших чеченских сепаратистов в Европе.

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Убийство было совершено в городе Герасдорф (земля Нижняя Австрия), неподалеку от Вены, в субботу вечером, 5 июля. 43-летний выходец из Чечни, живший в Австрии под именем Мартин Б, был убит выстрелом в голову в 19 часов на входе в строительную фирму, расположенную в большом торговом центре Герасдорфа, сообщило австрийское агентство АРА, цитируя начальника региональной полиции Вальтера Шварценекера.

Согласно информации своих источников, которую АРА называет «заслуживающей доверие», убитый — «чеченец Мамихан, или Анзор, А., с 2007 года проживавший в Австрии в статусе беженца. Недавно он получил документы на измененное имя Мартин Б., сообщило агентство.

По данным АРА, вечером в субботу (в 21:35) в городке Линц был задержан 47-летний выходец из Чечни, которого австрийские спецслужбы считают исполнителем убийства. В воскресенье под стражу был взят второй подозреваемый: он находился на месте преступления и сперва был допрошен как свидетель. Поймав его на противоречиях в показаниях, полиция задержала его в статусе подозреваемого в причастности к убийству, сообщает АРА.

Агентство добавляет, что Мартину Б. австрийские спецслужбы ранее предлагали охрану, от которой он отказался.

Информационный портал «Кавказ.Реалии» (холдинг «Радио Свобода») утверждает, что убитый — блогер Мамихан Умаров, известный как «Анзор из Вены», живший в Австрии по документам на имя Мартин Бек.

Умаров в соцсетях и интервью заявлял о себе как о бывшем наемнике и бывшем сотруднике министерства шариатской госбезопасности сепаратистской республики Ичкерия, а также рассказывал о связях российских спецслужб с покушениями на живущих в Европе бывших чеченских сепаратистов. В интервью, в соцсетях и на своем канале в Youtube Умаров выступал с резкими высказываниями (иногда оскорбительными) в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова.

В интервью украинским СМИ он выступил с разоблачением близкого соратника Кадырова, депутата Госдумы Адама Делимханова, который якобы предлагал Умарову организовать расправу с лидером чеченского проукраинского батальона Адамом Осмаевым, его женой Аминой Окуевой и экс-депутатом Верховной Рады Игорем Мосийчуком.

Знакомые эмигранта и блогера в интервью телеканалу «Дождь» заявили, что в Австрии был убит именно Мамихан (Анзор) Умаров. Об этом каналу сказали проживающий в Европе чеченский блогер Муса Ломаев и бывший депутат Верховной Рады Украины Игорь Мосийчук. Оба были знакомы с Умаровым.

Это второе убийство в Австрии чеченских политэмигрантов. 13 января 2009 года в центре Вены убили Умара Исраилова, бывшего охранника Рамзана Кадырова. В 2011 году австрийский суд приговорил к пожизненному сроку уроженца Чечни, проживавшего в Австрии под именем Отто Кальтенбруннера. Другие обвиняемые — Сулейман Дадаев и Турпал Али Ешеркаев — были приговорены к 19 и 16 годам заключения.

В июне этого года Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинение задержанному российскому гражданину, подозреваемому в заказном убийстве в Берлине в августе 2019 года бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Прокуратура Германии заявила, что органы центрального правительства России дали задание «ликвидировать» Хангошвили. Недавно СМИ сообщали о втором подозреваемом по этому делу.

В начале февраля 2020 года во французском Лилле был убит 44-летний чеченский блогер Имран Алиев, проживавший в Европе. В Facebook и Youtube Имран Алиев резко высказывался в адрес чеченских властей и Рамзана Кадырова лично.

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