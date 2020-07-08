В Белграде произошли беспорядки из-за возвращения карантинных мер

К парламенту Сербии протестующие вышли из-за намерений властей снова ввести комендантский час в связи с эпидемией коронавируса

В центре Белграда в ночь со вторника на среду, 8 июля, произошли массовые беспорядки из-за намерения властей Сербии ввести комендантский час в связи с эпидемией коронавируса.

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По данным МВД, на митинг вышли около пяти тысяч человек. Группа из ста – двухсот агрессивно настроенных протестующих прорвала полицейский кордон. Местные СМИ сообщают, что активисты проникли в здание парламента (скупщины), откуда их вытеснила полиция. Сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ. Демонстранты в свою очередь бросали камнями в полицейских.

Глава сербской полиции Владимир Ребич сообщил, что в ходе беспорядков несколько полицейских получили ранения. Он добавил, что несколько человек были задержаны. Глава полиции отметил, что акции против возобновления карантинных мер в других городах Сербии прошли мирно и без инцидентов.

О раненых сотрудниках полиции и демонстрантах сообщили и врачи скорой помощи. Точное число пострадавших медики не назвали.

Протестующие вышли к зданию парламента в центре Белграда после того, как президент Александр Вучич объявил, что из-за ухудшения ситуации с эпидемией коронавируса в столице введут комендантский час на выходные. Вучич добавил, что хотел бы, чтобы ограничения на передвижения вернули по всей Сербии, но окончательное решение по этому вопросу будет принято кризисным штабом. На недавних парламентских выборах в Сербии победу одержала правящая Сербская прогрессивная партия Вучича.

Чрезвычайное положение из-за коронавируса в Сербии ввели 15 марта. Парламент отменил его в мае. Был отменен и комендантский час. Рост числа заражения в Сербии фиксируют с конца июня. Сербский минздрав 7 июля сообщил, что в общей сложности в республике выявлено 16 719 случаев заражения коронавирусом. За сутки выявили 299 случаев заражения и зафиксировали 13 летальных исходов от COVID-19.

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