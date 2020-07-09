«Банальность зла» или наведение «порядка»: Беларусь за месяц до президентских выборов

Белорусская власть последовательно сужает поле действия сторонников альтернативных претендентов на пост президента или сторонников перемен вообще. «Дело блогера Тихановского» прирастает новыми фигурантами, политзаключенных все больше, людей, еще не ставших протестными активистами, предупреждают заранее.

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Сегодня в списке политических заключенных уже 24 фамилии, большинство из этих людей обрели такой статус в рекордно короткий период — с момента начала президентской кампании 21 мая. Добавившиеся за последнюю неделю проходят по все тем же двум самым громким уголовным делам шестой президентской кампании. «Дело Тихановского» началось с задержания 29 мая блогера и его сторонников в Гродно после провокации, по свидетельствам очевидцев, на пикете по сбору подписей. Тихановскому вменяется подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок и воспрепятствование выборам. Количество задержанных ежедневно растет. Как и по делу «Белгазпромбанка», первые задержания по которому начались 11 июня, вскоре был задержан и бывший глава банка, потенциальный кандидат в президенты Виктор Бабарико — его обвиняют в финансовых преступлениях. В СИЗО сейчас, по неофициальной информации, по делу «Белгазпромбанка», находятся около двух десятков человек.

8 июля оппозиционный политик Павел Северинец, который уже месяц находится в заключении, осужден еще на 15 суток ареста, таким образом, общий срок его арестов превысил 90 суток. По информации правозащитного центра «Вясна», 8 июля Северинца судили за призывы к участию в акции возле Комаровского рынка 7 июня, которая проходила во время пикетов по сбору подписей за альтернативных выдвиженцев в кандидаты. 15 суток непосредственно за участие в акции Северинец получил ранее. Политик заявляет о пытках: «У меня забрали все вещи, даже Библию. Зачем? Убийцы сидят с Библией, а тут… Сижу 31 день без душа, дают только литр холодной воды. В таких условиях еще несколько человек, в том числе и женщины. Что происходит в центре Европы? Давайте будем людьми». Ранее вышедшие также говорят о подобном отношении к «политическим» в эту президентскую кампанию. «Это бетонный «мешок», два на два метра. Выдавали два литра воды в сутки — попить и смыть туалет. Матраса и постельного белья не было, спала на голых нарах, вместо подушки — пластиковая бутылка с водой», — рассказала в интервью TUT.by режиссер и активистка Ольга Николайчик, которая месяц провела в изоляторе временного содержания, 22 дня — в карцере.

Тем, кто пока еще на воле

Протестную активность граждан сбивают как традиционными методами — непродление контрактов «неблагонадежным» на госслужбе, вызовы на беседы в милицию, так и довольно оригинальными. По данным пресс-службы МВД, за последние два месяца установлено 559 фактов нанесения граффити и наклеек, «направленных против существующей избирательной системы, государственных органов власти и управления». Видимо для профилактики МВД на своем сайте разместило видео с извинениями задержанных. МВД также призвало граждан «не проходить мимо» и сообщать о таких правонарушениях.

7 июля Генеральная прокуратура предупредила граждан о незаконности анонимных призывов к участию в «пробной общенациональной забастовке» 3 августа. Генпрокуратура сообщает, что призывы к забастовке размещаются «в последнее время на различных ресурсах сети интернет, в том числе телеграм-каналах». В то же время ни сайты альтернативных претендентов, ни наиболее популярные телеграм-каналы и сообщества, ни белорусские негосударственные СМИ не сообщали о готовящейся акции.

Планы на партию и пересчет голосов

В штабе Виктора Бабарико, который сейчас находится в СИЗО КГБ, заявляют о намерении создавать политическую партию. Подробностей во время стрима 8 июля представитель штаба Мария Колесникова не сообщила, «потому что это сложный и длительный процесс». Во время этого же стрима штаб призвал бюджетников, на которых опирается государство при том же подсчете голосов на выборах — подавляющее количество членов избирательных комиссий составляют учителя, врачи и т.д., — не поддерживать действующую государственную систему. Колесникова, обращаясь от имени штаба Бабарико к людям, которые «обслуживают режим», сказала: «Мы каждый день будем напоминать вам, что вы нарушаете закон и идете против большинства». «Настоящее предназначение белорусского чиновника, работника государственного телевидения, даже учителя при действующей власти — не дать системе рухнуть. Диктатура строится на вас и вашем страхе. Вам кажется, что злом занимаются высшие чины? У зла нет рангов, картина зла складывается из мелких поступков. Банальность зла — бездумное подчинение бесчеловечным приказам, когда люди считают, что они маленькие, что их вклад в зло незначителен и они ничего не решают, соглашаясь на мелкие действия против народа. <…> Вам говорят проголосовать досрочно? Заболейте. Вам приказывают прийти на участок? Езжайте на дачу. Вас просят подтвердить, что мирно стоящий в очереди человек ругался матом? Саботируйте», — сказала Колесникова.

Еще один претендент на президентский пост Валерий Цепкало намерен перепроверить подписи, забракованные Центризбиркомом, и добиться регистрации. В то же время, как сообщила Колесникова из штаба Бабарико, представители штабов альтернативных претендентов взаимодействуют, хотя говорить о самой возможности объединения еще очень рано.

Идея Виктора Бабарико о референдуме, который бы вернул Конституцию 1994 года (ограничение президентских сроков, разделение ветвей власти и т. д.) встретила противодействие властей. Мингорисполком не разрешил провести 12 июля в столичном парке Дружбы Народов публичную встречу с инициаторами референдума. Между тем, по информации штаба, войти в инициативную группу по проведению референдума изъявило желание около 15 000 граждан.

Альтернативные мнения — это правильно, но со свободой слова порядок наведем

В четверг, 9 июля, Александр Лукашенко встретился с крупнейшими СМИ, в число которых, правда, не попали крупнейшие и популярные негосударственные. «Большинство из 250 человек в зале — люди государственные, хотя у вас своеобразное мышление. Это точно. То, что у вас на тот или иной факт может быть разное мнение — это тоже нормально, я это хорошо воспринимаю. Обязательно альтернатива, обязательно конкуренция, столкновение мнений, мозговая атака — все это правильно», — цитирует Лукашенко его пресс-служба. Но, по словам бессменного с 1994 года президента, «наличие свободы слова не предполагает вседозволенности, хотя некоторые ее так понимают, особенно что касается высказываний в сети интернет». «Свобода слова в любом государстве ограничена законом, поэтому здесь мы наведем порядок», — заявил Лукашенко.

Стоит добавить, что в эти президентские выборы Центризбирком не планирует организовывать инфоцентр для СМИ. Как сообщила глава ЦИК Лидия Ермошина порталу TUT.by, причина в эпидемиологической ситуации, «мы не можем собирать такое количество людей в одном месте». Вместо пресс-конференций 9 августа Ермошина будет выходить в прямые эфиры гостелеканалов, а 10 августа «уже будет утренний брифинг во Дворце Республики, там могут присутствовать журналисты».

Число кандидатов, за которых будут голосовать белорусы 9 августа, должно стать известно до 14 июля — последнего дня регистрации.

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