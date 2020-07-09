Суд Монако прекратил разбирательство по иску Рыболовлева к арт-дилеру Бувье

Суд в Монако окончательно прекратил разбирательство по иску российского миллиардера, владельца футбольного клуба «Монако» Дмитрия Рыболовлева к швейцарскому арт-дилеру Иву Бувье. Об этом в четверг, 9 июня, сообщило агентство France-Presse.

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В декабре 2019 года апелляционный суд Монако постановил прекратить разбирательство, однако Рыболовлев попытался это решение оспорить. Его жалоба была отклонена. Ив Бувье поприветствовал решение суда, назвав его своей «окончательной победой в Монако». Слова арт-дилера приводит агентство Bloomberg.

В январе 2015 года полиция Монако начала расследование по подозрению в мошенничестве и отмывании денежных средств швейцарским арт-дилером Ивом Бувье, который помогал Рыболовлеву приобретать редкие произведения и предметы искусства. Рыболовлев потратил на них около 2 миллиардов долларов, которые переводил через офшорные компании, связанные со своими детьми. После того, как российский миллиардер заподозрил, что Ив Бувье намеренно завышает цену произведений искусства и присваивает себе часть дохода, он подал на него жалобу в суд. Процедура длилась почти пять лет, в течение которых стороны неоднократно обвиняли друг друга в различных преступлениях. К примеру, Бувье подал жалобу на Рыболовлева за то, что тот пытается оказать давление на следствие и вмешивался в его личную жизнь.

В свою очередь адвокаты российского миллиардера заявили, что теперь центр их внимания будет перенесен на тяжбу между Рыболовлевым и Бувье в Женеве. Там арт-дилеру предъявлены обвинения в мошенничестве, злоупотреблении доверием и отмывании денег. Всего в женевском суде будет рассматриваться 38 сделок, проведенных Бувье, в то время как суд Монако рассматривал дело лишь о трех спорных сделках.

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