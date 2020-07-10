«Лидерство принадлежит Европе»: в Париже оценили начало переговоров Сербии и Косова

В пятницу, 10 июля, состоялись переговоры президента Сербии и премьер-министра Косова — при участии резидента Франции, канцлера Германии и властей Евросоюза. Это положило начало «возобновлению диалога» между Сербией и Косовом, с целью разрешения одного из самых острых конфликтов на европейском континенте. Комментируя итоги сегодняшнего диалога, в Елисейском дворце заявили, что «лидерство» в переговорном процессе между Белградом и Приштиной (снова) «принадлежит Европе».

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Как и планировалось, переговоры прошли в формате видеоконференции. Таким образом, диалог между высшими властями Сербии (президентом Александром Вучичем) и Косова (премьер-министром Авдулой Хоти, так как президент Тачи не смог участвовать в переговорах из-за того, что против него выдвинуты обвинения в военных преступлениях) возобновился через 18 месяцев.

В переговорах также приняли участие президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и спецпредставителя ЕС на Западных Балканах Мирослав Лайчак.

Инициатором переговоров, как заявляли в Елисейском дворце, стал Эмманюэль Макрон. Ранее французский президент напоминал, что договоренность между двумя этими балканскими странами позволит в перспективе каждой из них войти в Евросоюз.

Авдулла Хоти, премьер Косова, и Александр Вучич, президент Сербии, на следующей неделе должны встретиться в Брюсселе. AFP/File

Но главная трудность состоит в том, что до сих пор Сербия не признает независимость Косова, провозглашенную косовскими властями в 2008 году и признанную уже более чем 100 другими странами мира (в том числе, 22 из 27 государств Евросоюза). Признание со стороны Сербии также необходимо властям Косова, чтобы «получить надежду» на признание со стороны ООН, подчеркивает France Presse. При этом до сих два члена Совбеза ООН (Китай и Россия) не признают Косово в качестве государства.

Как рассказал представитель Елисейского дворца, в ходе этих первых, после долгого перерыва, переговоров «стороны условились о том, что Александр Вучич и Авдулла Хоти возобновят диалог в воскресенье (12 июня) с Брюсселем по видеоконференции, а затем, в четверг (16 июля) встретятся лично» там же, в главной столице Евросоюза. В администрации французского президента признали, что диалог «будет тяжелым», но заявили, что стороны выразили намерение «этап за этапом» продвигаться к компромиссу.

Кроме того, в Париже заверили: на сегодняшней встрече «было зафиксировано, что лидерство (в переговорном процессе между Белградом и Приштиной) принадлежит Европе».

Напомним, ранее газета Le Monde сообщала о том, что в последние месяцы США «вели агрессивное (дипломатическое) наступление» в Косове и Сербии, «не консультируясь с Евросоюзом, официально уполномоченным вести процесс переговоров».

27 июня в Вашингтоне должна была пройти встреча между сербским президентом Вучичем и косовским президентом Тачи, но буквально за три дня до них Специальная прокуратура трибунала по Косову в Гааге предъявила последнему, а также лидеру созданной им Демократической партии Косова Кадри Весели обвинение в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных в 1998—2000 гг.

Как утверждает Le Monde, обвинения были выдвинуты еще 24 апреля, но «хранились в секрете» до 24 июня.

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