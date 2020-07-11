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В Боснии и Герцеговине прошли траурные мероприятия по случаю 25-летия резни в Сребренице

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Каждый год 11 июля в ходе траурных мероприятий происходит захоронение найденных и идентифицированных за последний год останков тел жертв резни в Сребренице.
Каждый год 11 июля в ходе траурных мероприятий происходит захоронение найденных и идентифицированных за последний год останков тел жертв резни в Сребренице. REUTERS - DADO RUVIC
RFI
2 мин.

В Боснии и Герцеговине в субботу, 11 июля, вспоминают жертв резни в Сребренице, в результате которой 25 лет назад погибли более восьми тысяч боснийских мусульман. Из-за пандемии коронавируса официальные мероприятия проходят в сокращенном формате.

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Каждый год 11 июля в ходе траурных мероприятий происходит захоронение найденных и идентифицированных за последний год останков тел жертв резни в Сребренице. В этом году мемориальное кладбище в Поточари пополнилось еще девятью могилами. За все эти годы пока удалось перезахоронить чуть более 6900 человек.

Чтобы избежать скопления людей в период пандемии власти призвали жителей навещать могилы на кладбище Поточари в течение всего месяца.

Также к 25-летию трагических событий перед мемориальным комплексом в Поточари появилась инсталляция из восьми тысяч кофейных чашечек американской художницы боснийского происхождения Аиды Шехович, которая называется ŠTO TE NEMA («почему тебя нет?»). «Мы до сих пор так и не ответили на вопрос: почему их сегодня нет? Как такое могло произойти в сердце Европы, в зоне, охраняемой ООН?», — объяснила свою работу художница.

Инсталляция из восьми тысяч кофейных чашечек американской художницы боснийского происхождения Аиды Шехович, которая называется ŠTO TE NEMA
Инсталляция из восьми тысяч кофейных чашечек американской художницы боснийского происхождения Аиды Шехович, которая называется ŠTO TE NEMA REUTERS - DADO RUVIC

По оценкам Международного суда ООН, в июле 1995 года около восьми тысяч безоружных боснийских мусульман — мальчиков и мужчин — были убиты в Сребренице армией боснийских сербов. Трагедия в Сребренице — самое кровавое преступление в Европе после Второй мировой войны.

В 2015 году в ООН состоялось голосование, чтобы признать массовое убийство мусульман в Сребренице «геноцидом». Однако Россия наложила вето на резолюцию. Правительство Сербии и представители Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины посчитали эту резолюцию «антисербской».

Главным виновником трагедии был признан командующий армией Республики Сербской генерал Ратко Младич. В 2017 году Международный трибунал по бывшей Югославии приговорил его к пожизненному заключению.

За два года до трагедии Сребреницкий анклав был объявлен Советом Безопасности ООН «зоной безопасности» и взят под охрану голландских миротворцев. Но 11 июля 1995 года они не помешали армии Младича. В 2019 году суд в Гааге признал частичную ответственность Нидерландов за убийства мусульман в Сребренице.

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