В Боснии и Герцеговине прошли траурные мероприятия по случаю 25-летия резни в Сребренице

Каждый год 11 июля в ходе траурных мероприятий происходит захоронение найденных и идентифицированных за последний год останков тел жертв резни в Сребренице.

В Боснии и Герцеговине в субботу, 11 июля, вспоминают жертв резни в Сребренице, в результате которой 25 лет назад погибли более восьми тысяч боснийских мусульман. Из-за пандемии коронавируса официальные мероприятия проходят в сокращенном формате.

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Каждый год 11 июля в ходе траурных мероприятий происходит захоронение найденных и идентифицированных за последний год останков тел жертв резни в Сребренице. В этом году мемориальное кладбище в Поточари пополнилось еще девятью могилами. За все эти годы пока удалось перезахоронить чуть более 6900 человек.

Чтобы избежать скопления людей в период пандемии власти призвали жителей навещать могилы на кладбище Поточари в течение всего месяца.

Также к 25-летию трагических событий перед мемориальным комплексом в Поточари появилась инсталляция из восьми тысяч кофейных чашечек американской художницы боснийского происхождения Аиды Шехович, которая называется ŠTO TE NEMA («почему тебя нет?»). «Мы до сих пор так и не ответили на вопрос: почему их сегодня нет? Как такое могло произойти в сердце Европы, в зоне, охраняемой ООН?», — объяснила свою работу художница.

Инсталляция из восьми тысяч кофейных чашечек американской художницы боснийского происхождения Аиды Шехович, которая называется ŠTO TE NEMA REUTERS - DADO RUVIC

По оценкам Международного суда ООН, в июле 1995 года около восьми тысяч безоружных боснийских мусульман — мальчиков и мужчин — были убиты в Сребренице армией боснийских сербов. Трагедия в Сребренице — самое кровавое преступление в Европе после Второй мировой войны.

В 2015 году в ООН состоялось голосование, чтобы признать массовое убийство мусульман в Сребренице «геноцидом». Однако Россия наложила вето на резолюцию. Правительство Сербии и представители Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины посчитали эту резолюцию «антисербской».

Главным виновником трагедии был признан командующий армией Республики Сербской генерал Ратко Младич. В 2017 году Международный трибунал по бывшей Югославии приговорил его к пожизненному заключению.

За два года до трагедии Сребреницкий анклав был объявлен Советом Безопасности ООН «зоной безопасности» и взят под охрану голландских миротворцев. Но 11 июля 1995 года они не помешали армии Младича. В 2019 году суд в Гааге признал частичную ответственность Нидерландов за убийства мусульман в Сребренице.

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