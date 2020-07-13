Анджей Дуда одержал победу на президентских выборах в Польше

В Польше действующий президент, представитель консервативной партии «Право и справедливость» Анджей Дуда одержал победу на президентских выборах. Об этом стало известно в понедельник, 13 июля.

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Дуде противостоял мэр Варшавы Рафал Тшасковский от оппозиционной «Гражданской коалиции».

В Национальной избирательной комиссии Польши заявили, что по итогам обработки 99,97% бюллетеней Дуда набрал 51,21% голосов, а Тшасковский — 48,79%. Это самый незначительный разрыв между кандидатами с 1989 года. Явка составила чуть более 68%.

Президентские выборы прошли в два тура. По итогам состоявшегося 28 июня первого тура Дуда набрал 43,7% голосов, Тшасковский — почти 30,3% голосов избирателей. Специалисты отмечали, что предсказать исход второго тура голосования было практически невозможно, так как по результатам опросов оба кандидата набирали примерно равное количество голосов.

Анджей Дуда занимает должность президента Польши с августа 2015 года. Политика партии «Право и справедливость», которую он представляет, неоднократно подвергалась критике со стороны Брюсселя.

В ходе избирательной кампании Дуда обещал продолжать нынешнюю социальную политику, которая предусматривает не облагаемые налогами ежемесячные выплаты на детей в размере 500 злотых (110 евро), повышение пенсий и снижение пенсионного возраста. Дуда также поддерживает нападки на ЛГБТ и ужесточение законодательства об абортах. Что касается международной политики, он выступает за упрочнение сотрудничества с НАТО и США.

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