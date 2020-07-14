За пост президента Беларуси будут бороться пять человек

Блогер Сергей Тихановский в Минске 24 мая 2020. Сейчас Тихановский в третий раз отбывает наказание в карцере, он находится под следствием после инцидента в Гродно.

Центризбирком Беларуси зарегистрировал кандидатов в президенты страны. Виктор Бабарико не получил удостоверение кандидата по причине письма из Комитета госконтроля, Валерий Цепкало не убедил ЦИК в достоверности забракованных ранее подписей.

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Центризбирком Беларуси единогласно проголосовал за отказ в регистрации кандидатом в президенты Виктора Бабарико. Сейчас экс-глава «Белгазпромбанка» находится в СИЗО КГБ — в отношении Бабарико, его сына, сотрудников банка и некоторых членов инициативной группы возбуждено уголовное дело по обвинению в экономических преступлениях.

У ЦИК не возникло серьезных претензий к декларации о доходах и имуществе Бабарико. Но, как сообщила глава ЦИК Лидия Ермошина, в комиссию поступило письмо из Комитета госконтроля, в котором приводятся факты, подверждающие, что Бабарико руководил преступной группой, «отмывавшей деньги». Кроме того, по словам Ермошиной, установлено, что президентской кампании Бабарико оказывалась «иностранная помощь». Эта помощь, по мнению ЦИК, заключалась в том, что в инициативную группу Бабарико вступили сотрудники «Белгазпромбанка», который лишь формально является совместным белорусско-российским предприятием, а на деле почти стопроцентно принадлежит субъектам РФ — ПАО «Газпром» и АО «Газпромбанк».

Возражения Максима Знака, юриста штаба Бабарико, заключались в том, что данные о якобы преступной деятельности Бабарико являются пока предметом изучения следствия, суда не было, до приговора рассматривать письмо Комитета госконтроля как аргумент против регистрации неправильно. Что касается участия якобы иностранной организации в кампании Бабарико, то «все эти люди являются гражданами Беларусь», не секрет, что практически все члены инициативных групп всех претендентов имеют место работы на каких-то предприятиях, деятельность их в группе никак не связана с ресурсами предприятий. Ермошина ответила, что «мы доверяет органам, которые ведут расследование», участие подчиненных в работе группы начальника — это «использование административного ресурса», а в случае Бабарико и его бывших подчиненных из «Белгазпромбанка» — это «уже помощь иностранной организации», это «персонал иностранной организации».

Дипломату, создателю Парка высоких технологий Валерию Цепкало отказали из-за того, что после проверки ЦИК подлинных подписей осталось все же меньше необходимых ста тысяч.

Штабы Бабарико и Цепкало будут обжаловать решение ЦИК в суде — у них есть на это три дня, включая день решения — 14 июля.

Кандидаты

Некогда представлявшую Объединенную гражданскую партию и экс-депутата Палаты представителей Анну Канопацкую, главу гражданской инициативы «Говори правду» Андрея Дмитриева, лидера Белорусской социал-демократической Грамады Сергея Черечня зарегистрировали единогласно.

Глава гражданской инициативы «Говори правду» Андрей Дмитриев с удостоверением кандидата в президенты. Минск, 14 июля 2020. REUTERS - VASILY FEDOSENKO

Зарегистрировали и Светлану Тихановскую, которая пошла на выборы вместо мужа, известного блогера Сергея Тихановского — тот на момент начала кампании отбывал 15 суток административного ареста. Сейчас Тихановский в третий раз отбывает наказание в карцере, он находится под следствием после инцидента в Гродно, на Тихановского и нескольких его сторонников заведено уголовное дело по обвинению в организации или активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. При получении удостоверения кандидата в президенты Светлана Тихановская сказала, что надеется «на большие перемены в стране в этом году».

Светлана Тихановская с удостоверением кандидата в президенты Беларуси REUTERS - VASILY FEDOSENKO

Андрей Дмитриев на заседании ЦИК заявил, что в случае своей победы назначит новые выборы, «абсолютное большинство белорусов хочет выбрать нового президента». «Это больше не кампания за кандидата Дмитриева, теперь это кампания солидарности за всех тех, кто считает, что Беларуси нужен новый президент и против всего, что унижает белорусов и не дает им сделать выбор. Я считаю, что стать кандидатами имеют право Виктор Бабарико, Валерий Цепкало, Сергей Тихановский», — заявил Дмитриев. Кандидат призвал власти отпустить политзаключенных, список которых постоянно увеличивается в последние месяцы.

Сергей Черечень был краток: то, «что происходит [в стране с выборами] – нет слов».

Лидер Белорусской социал-демократической Грамады Сергей Черечень в Минске 14 июля 2020. REUTERS - VASILY FEDOSENKO

Александр Лукашенко признан кандидатом также единогласно.

Шестые выборы президента Беларуси состоятся 9 августа.

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