Мирный белорусский протест: 286 задержанных, драки с ОМОНом и парализованный центр Минска
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У акций несогласия не было лидера и координационного центра. Но на призыв в нескольких телеграм-каналах в центр столицы и областных городов вышли люди без лозунгов и транспарантов. На хлопки в ладоши и сигналы машин силовики отреагировали сразу.
Напомним, утром 14 июля Центризбирком Беларуси отказал в регистрации кандидатами в президенты наиболее популярным претендентам: экс-главе «Белгазпромбанка» Виктору Бабарико (сейчас находится в СИЗО КГБ) и дипломату, создателю Парка высоких технологий Валерию Цепкало.
Штаб Бабарико не призывал выходить на улицы в знак протеста против решения ЦИК, хотя «у граждан есть право на мирные акции». «Мы все-таки должны выйти и продемонстрировать свое несогласие с полным игнорированием воли белорусского народа», — заявил Цепкало в видеообращении, записанном после заседания ЦИК. «Мы должны выйти и показать, что мы люди, что мы не хотим стоять на коленях — то, чего ожидает от нас власть», — заявил претендент.
Но призывы в соцсетях и телеграм-каналах все же сыграли главную роль в событиях вечера и ночи 14 июля. Именно они и вызвали внимание правоохранителей: за несколько часов до разгонов пресс-служба МВД распространила предупреждение «о недопустимости участия в незаконных массовых мероприятиях», милиция примет «все меры» по пресечению противоправных действий. МВД считает, что призывы выйти на улицы распространяются «рядом интернет-ресурсов и пользователями, которые находятся за пределами Республики Беларусь».
Автозаки в Минске стали заметными около 19.00, в течение часа они уже были задействованы. Задерживали велосипедистов, участников «цепей солидарности», после первых стычек с милицией стали задерживать, кого получится. Кроме ОМОНа, милиционеров, сотрудников в штатском, в Минске увидели и военнослужащих внутренних войск. Задерживали грубо, с применением силы, в автозаках, как говорят некоторые из отпущенных позже, задержанных ставили на колени. В центре Минска погасло уличное освещение, не работали шесть станций метро.
В областных городах власти действовали похоже, обошлось без задержаний только в Могилеве и Гродно. Протестующие осложняли задачу милиции новым приемом: при приближении правоохранителей люди разбегались, а в скором времени снова группировались у проезжей части, в скверах и т. д.
За вечер 14 июля задержано 14 журналистов, часть из них отпустили через несколько часов, нескольких только утром 15 июля. Внештатный корреспондент газеты «Новы Час» Артем Лява, который провел ночь в РУВД, рассказал RFI, что милиционеры обращались с задержанными показательно вежливо, но «если раньше при таких задержаниях они пытались соблюдать хоть какие-то процессуальные нормы, то сейчас на это даже не обращают внимания». «При задержании я сказал, что я журналист и у меня есть удостоверение. На это омоновец ответил: хорошо, что есть, там разберемся. Он приказал, чтобы я прекратил стрим и, заломав руку, впихнул в автобус. Вещи, технику, паспорт отобрали. Всех в РУВД фотографировали, как в полицейских фильма — профиль и анфас. Утром просто вызвали, открыли дверь и выпустили. Без протокола», — рассказал Артем Лява.
Правозащитники постоянно обновляют список задержанных, пока имеются данные о 286 по всей стране.
Уголовное дело
«Эта кампания сопровождается беспрецедентным насилием со стороны государства. Мы видим деградацию даже тех правовых норм, которые были в Беларуси, — заявил на пресс-конференции 15 июля координатор кампании «Правозащитники за свободные выборы» Владимир Лабкович. — У нас уже 25 политических заключенных. Решение ЦИК вызвало мирный протест. Напомню, что граждане имеют право на мирный протест и власти обязаны обеспечить гражданам реализацию этого права. Мы призываем не использовать уголовное преследование против участников акций 14 июля», — сказал Лабкович.
Призыв правозащитников не услышан. 15 июля Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела «по факту организации и активного участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, на территории города Минска, сопряженных с явным неповиновением законным требованиям сотрудников органов внутренних дел». «В настоящий момент проводятся неотложные следственные действия во взаимодействии с сотрудниками органов внутренних дел и Государственного комитета судебных экспертиз. Все видеоматериалы, размещенные в интернете, приобщены к материалам уголовного дела и в настоящий момент изучаются следователями. Лица, причастные к противоправной деятельности, задержаны. Их действиям будет дана правовая оценка», — сообщает СК.
Свою оценку решению ЦИК, вызвавшему мирный протест, вынес Евросоюз. «Отказав в регистрации кандидатами в президенты Виктору Бабарико и Валерию Цепкало, белорусские власти не обеспечили содержательного и конкурентного политического состязания», — заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. Как говорится в заявлении, распространенном Европейской службой внешних действий, «отсутствие прозрачности в процессе проверки подписей в поддержку кандидатов в президенты, как уже ранее отмечалось БДИПЧ ОБСЕ в 2010 и 2015 годах, подрывает доверие к процессу регистрации, правовые положения о регистрации кандидатов создают непропорциональные и необоснованные барьеры для выдвижения кандидатов, что противоречит обязательствам в рамках ОБСЕ и другим международным стандартам».
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