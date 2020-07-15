Мирный белорусский протест: 286 задержанных, драки с ОМОНом и парализованный центр Минска

У акций несогласия не было лидера и координационного центра. Но на призыв в нескольких телеграм-каналах в центр столицы и областных городов вышли люди без лозунгов и транспарантов. На хлопки в ладоши и сигналы машин силовики отреагировали сразу.

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Напомним, утром 14 июля Центризбирком Беларуси отказал в регистрации кандидатами в президенты наиболее популярным претендентам: экс-главе «Белгазпромбанка» Виктору Бабарико (сейчас находится в СИЗО КГБ) и дипломату, создателю Парка высоких технологий Валерию Цепкало.

Штаб Бабарико не призывал выходить на улицы в знак протеста против решения ЦИК, хотя «у граждан есть право на мирные акции». «Мы все-таки должны выйти и продемонстрировать свое несогласие с полным игнорированием воли белорусского народа», — заявил Цепкало в видеообращении, записанном после заседания ЦИК. «Мы должны выйти и показать, что мы люди, что мы не хотим стоять на коленях — то, чего ожидает от нас власть», — заявил претендент.

Акция в Минске 14 июля после отказа ЦИК зарегистрировать кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало REUTERS - VASILY FEDOSENKO

Но призывы в соцсетях и телеграм-каналах все же сыграли главную роль в событиях вечера и ночи 14 июля. Именно они и вызвали внимание правоохранителей: за несколько часов до разгонов пресс-служба МВД распространила предупреждение «о недопустимости участия в незаконных массовых мероприятиях», милиция примет «все меры» по пресечению противоправных действий. МВД считает, что призывы выйти на улицы распространяются «рядом интернет-ресурсов и пользователями, которые находятся за пределами Республики Беларусь».

Автозаки в Минске стали заметными около 19.00, в течение часа они уже были задействованы. Задерживали велосипедистов, участников «цепей солидарности», после первых стычек с милицией стали задерживать, кого получится. Кроме ОМОНа, милиционеров, сотрудников в штатском, в Минске увидели и военнослужащих внутренних войск. Задерживали грубо, с применением силы, в автозаках, как говорят некоторые из отпущенных позже, задержанных ставили на колени. В центре Минска погасло уличное освещение, не работали шесть станций метро.

Задержания в Минске 14 июля 2020. REUTERS - VASILY FEDOSENKO

В областных городах власти действовали похоже, обошлось без задержаний только в Могилеве и Гродно. Протестующие осложняли задачу милиции новым приемом: при приближении правоохранителей люди разбегались, а в скором времени снова группировались у проезжей части, в скверах и т. д.

Задержания в Минске 14 июля 2020. REUTERS - VASILY FEDOSENKO

За вечер 14 июля задержано 14 журналистов, часть из них отпустили через несколько часов, нескольких только утром 15 июля. Внештатный корреспондент газеты «Новы Час» Артем Лява, который провел ночь в РУВД, рассказал RFI, что милиционеры обращались с задержанными показательно вежливо, но «если раньше при таких задержаниях они пытались соблюдать хоть какие-то процессуальные нормы, то сейчас на это даже не обращают внимания». «При задержании я сказал, что я журналист и у меня есть удостоверение. На это омоновец ответил: хорошо, что есть, там разберемся. Он приказал, чтобы я прекратил стрим и, заломав руку, впихнул в автобус. Вещи, технику, паспорт отобрали. Всех в РУВД фотографировали, как в полицейских фильма — профиль и анфас. Утром просто вызвали, открыли дверь и выпустили. Без протокола», — рассказал Артем Лява.

Правозащитники постоянно обновляют список задержанных, пока имеются данные о 286 по всей стране.

Уголовное дело

«Эта кампания сопровождается беспрецедентным насилием со стороны государства. Мы видим деградацию даже тех правовых норм, которые были в Беларуси, — заявил на пресс-конференции 15 июля координатор кампании «Правозащитники за свободные выборы» Владимир Лабкович. — У нас уже 25 политических заключенных. Решение ЦИК вызвало мирный протест. Напомню, что граждане имеют право на мирный протест и власти обязаны обеспечить гражданам реализацию этого права. Мы призываем не использовать уголовное преследование против участников акций 14 июля», — сказал Лабкович.

Задержания в Минске 14 июля 2020. REUTERS - VASILY FEDOSENKO

Призыв правозащитников не услышан. 15 июля Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела «по факту организации и активного участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, на территории города Минска, сопряженных с явным неповиновением законным требованиям сотрудников органов внутренних дел». «В настоящий момент проводятся неотложные следственные действия во взаимодействии с сотрудниками органов внутренних дел и Государственного комитета судебных экспертиз. Все видеоматериалы, размещенные в интернете, приобщены к материалам уголовного дела и в настоящий момент изучаются следователями. Лица, причастные к противоправной деятельности, задержаны. Их действиям будет дана правовая оценка», — сообщает СК.

Свою оценку решению ЦИК, вызвавшему мирный протест, вынес Евросоюз. «Отказав в регистрации кандидатами в президенты Виктору Бабарико и Валерию Цепкало, белорусские власти не обеспечили содержательного и конкурентного политического состязания», — заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. Как говорится в заявлении, распространенном Европейской службой внешних действий, «отсутствие прозрачности в процессе проверки подписей в поддержку кандидатов в президенты, как уже ранее отмечалось БДИПЧ ОБСЕ в 2010 и 2015 годах, подрывает доверие к процессу регистрации, правовые положения о регистрации кандидатов создают непропорциональные и необоснованные барьеры для выдвижения кандидатов, что противоречит обязательствам в рамках ОБСЕ и другим международным стандартам».

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