Суд ЕС отменил решение Еврокомиссии о взыскании 13 млрд евро с корпорации Apple

Суд Европейского союза отменил решение Европейской комиссии 2016 года, согласно которому корпорация Apple должна была выплатить штраф в 13 млрд евро. Об этом стало известно в среду, 15 июля.

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В суде констатировали, что Еврокомиссия не смогла предоставить доказательств того, что в 2003–2014 годах в отношении корпорации на территории Ирландии действовали незаконные налоговые преференции. Решение опубликовано на официальном сайте суда ЕС.

В 2016 году Еврокомиссия потребовала от Apple выплату в размере 13 млрд евро. По версии еврокомиссара по вопросам конкуренции, Дублин незаконно предоставил налоговые льготы дочерним компаниям американского концерна — Apple Sales International и Apple Operations Europe. Сообщалось, что компания платила налог по ставке менее 1% налога, так как регистрация всех продаж осуществлялась в Ирландии, а не в фактических местах их осуществления (в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Индии). Таким образом Apple была избавлена от необходимости выплачивать значительную часть налога на прибыль от продаж на территории ЕС. Льготную ставку налога, предложенную Apple властями Ирландии, Еврокомиссия расценила как государственные дотации частной компании, нарушающие условия добросовестной конкуренции в ЕС. Решение Брюсселя оспорили в европейском суде и компания Apple, и правительство Ирландии.

Дирекция компании и Дублин потребовали в европейском суде признать недействительным и притязания Еврокомиссии. При этом, как заявлял министр финансов Ирландии Паскаль Донохью, в 2018 году Apple начала осуществлять перевод в 14,3 млрд евро на особый блокированный счет в Ирландии, чтобы компенсировать предполагаемые Еврокомиссией налоговые льготы. Воспользоваться этими средствами Ирландия не могла до тех пор, пока штраф оспаривался в европейском суде.

Вопрос о введении единого налога на деятельность цифровых гигантов постоянно обсуждается на уровне ОБСЕ и становится поводом для разногласий между Брюсселем и Вашингтоном. Для Ирландии возможное введение такого налога является особенно чувствительной темой, так как именно на территории этой страны находятся представительства многих цифровых компаний, в том числе Apple и Facebook.

Еврокомиссия также проводит в отношении Apple расследование, связанное с работой платежной системы Apple Pay. Чиновники предполагают, что ее функционирование идет в разрез с антимонопольными правилами ЕС.

Также ожидается, что в четверг, 16 июля, суд ЕС озвучит решение по иску австрийского гражданского активиста Макса Шремса к европейскому представительству Facebook. По мнению Шремса, компания нарушает законодательство ЕС, гарантирующее неприкосновенность личной жизни граждан и безопасности их данных. Иск был подан в Верховный суд Ирландии, однако его заморозили и передали на рассмотрение в европейский суд в Люксембурге.

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