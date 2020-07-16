Жалобы в белорусский ЦИК обернулись задержаниями жалобщиков

Сразу по окончании рабочего дня Центризбиркома желающие подать жалобу на решения ЦИК оказались участниками несанкционированной акции. В то же время критикам режима Лукашенко советует посмотреть на то, как Макрон воюет с «желтыми жилетами».

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Жесткий разгон мирного протеста 14 июля продолжился и на следующий день, чуть в менее брутальной форме. С утра 15 июля в Центризбирком выстроилась очередь (на пике в ней было более 2000 человек) длиной на километр. Люди подавали жалобы на нерегистрацию кандидатами в президенты наиболее популярных альтернативных кандидатов — экс-главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико (сейчас находится в СИЗО КГБ) и дипломата, создателя Парка высоких технологий Валерия Цепкало.

Центризбирком предупредил жалобщиков, что рабочий день комиссии заканчивается в 19:00, тем, кто не успеет подать жалобу лично, посоветовали отправить документ по почте. К вечеру на подступах к ЦИК появились омоновцы, автозаки и другая специальная техника, солдаты внутренних войск оцепили примыкающую к площади Независимости улицу Мясникова. После закрытия ЦИК люди двинулись к Главпочтамту, но учреждение вдруг закрылось — на час раньше установленного рабочего времени. Ближайшее отделение почты на железнодорожном вокзале — круглосуточное — оказалось закрытым, по информации работников, поступило сообщении о минировании. А дальше начались задержания. На утро 16 июля известно о почти двух десятках задержанных, журналистов «Радыё Свабода» и БелаПАН — Антона Трофимовича и Виолетту Савчиц — отпустили вечером 15 июля. Несколько человек задержаны в Гродно и Борисове.

В этот же день судили задержанных накануне. Суды наказывают участников акций несогласия сутками ареста (10-15) и штрафами.

Глава Центризбиркома Лидия Ермошина назвала организаторами акций 14 и 15 июля штабы незарегистрированных претендентов. «Я сразу же могу сказать, что эти акции все организованы и спланированы, прежде всего, теми самыми предвыборными штабами претендентов на этот пост», - заявила Ермошина в интервью РИА Новости. По ее словам, об этом свидетельствуют и массовые обращения граждан, в которых требуется зарегистрировать кандидатами Бабарико и Цепкало. «Это абсолютно одинаковые и идентичные заявления, распространенные через интернет, они подаются именно по поводу отказа в регистрации двух кандидатов. Поэтому я думаю, что здесь скоординированные действия», - сказала Ермошина.

«Мы страну никому не отдадим»

15 июля во время посещения Витебской области Александр Лукашенко не говорил собственно о протестах накануне. Но заметил, что Запад использует в отношении Беларуси «двойные стандарты, особенно в период выборов». «Они уже нам начинают намекать: вы смотрите, чтобы все было демократично, чтобы на улице не было столкновений…» — цитирует Лукашенко его пресс-служба. В сюжете телеканала «Беларусь-1» о поездке в Витебск глава государства говорит: «Я недавно Макрону сказал: «Ты посмотри, что у тебя «желтые жилеты» делают, и как ты там воюешь». А вообще, это ладно, там Франция, а вы возьмите — у вас партнер США, вы видите, что там происходит - там без взрывчаток и слезоточивого газа не обходится. Вы покритикуйте Трампа, покритикуйте США за отсутствие демократии, на Россию попробуйте наехать… Побаиваются. И вот они, наверное, решили опять потренироваться на Беларуси. Не получится. Мы свою страну будем защищать всеми законными методами. Незаконно никто ничего делать не будет. Но свою страну мы никому не отдадим и будем ее защищать».

Лукашенко также заявил, что Беларусь готова принять западных наблюдателей: «Хотите наблюдать за выборами — пожалуйста, завтра приезжайте. У нас уже желающие все зарегистрированы, предвыборная кампания фактически со вчерашнего дня началась, приезжайте, наблюдайте — мы не против».

15 июля пресс-служба ОБСЕ сообщила, что БДИПЧ не будет вести наблюдение за президентскими выборами в Беларуси из-за того, что не было своевременно получено соответствующее приглашение, о чем директор бюро Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир проинформировала белорусский МИД. В этот же день официальный представитель главы внешнеполитического ведомства Евросоюза Набила Массрали заявила в своем Twitter, что отказ белорусских властей от приглашения миссии БДИПЧ ОБСЕ для наблюдения за выборами будет иметь серьезные негативные последствия для прозрачности и целостности избирательного процесса. Массрали подчеркнула, что «журналисты и мирные демонстранты, задержанные вчера вечером (14 июля), должны быть немедленно освобождены».

«Честно признаться, решение БДИПЧ стало для нас разочаровывающей неожиданностью. Искренне надеемся, что оно будет пересмотрено. Ведь сегодня, точно в день после регистрации кандидатов (15 июля — RFI), в полном соответствии с ранее сделанными публичными заявлениями МИД направил приглашения на выборы в адрес Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, Содружества Независимых Государств и Шанхайской организации сотрудничества. (...) Мы ни на шаг не отступаем от своих заверений и обязательств, в том числе в рамках ОБСЕ. Еще раз подчеркну, что Беларусь никогда не проводила выборы без наблюдения. И в этот раз мы изначально были твердо намерены пригласить наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ после регистрации кандидатов. Об этом неоднократно говорилось публично, эта позиция доводилась до наших западных партнеров, а также до руководства Бюро и лично до И.Гисладоттир. Мы полностью транспарентны в данном контексте, и все это можно перепроверить», — прокомментировал ситуацию порталу TUT.by начальник управления информации и цифровой дипломатии — пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

Шестые выборы президента Беларуси состоятся 9 августа.

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