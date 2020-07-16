Суд признал незаконным соглашение о передаче персональных данных между США и ЕС

Суд Европейского союза в Люксембурге признал в четверг, 16 июля, незаконным заключенное в 2016 году между Евросоюзом и США соглашение о передаче персональных данных. Инициатор этого дела австрийский активист Макс Шремс назвал решение высшей судебной инстанции ЕС «стопроцентной победой».

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По мнению суда, подписанное властями Евросоюза и США соглашение «Щит конфиденциальности» (Privacy Shield) о правилах передачи пользовательских данных компаниями, нарушает права европейских граждан. Внутреннее законодательство США не обеспечивает требуемый по законам ЕС уровень защиты персональных данных и не защищает европейцев от властей США.

Как сказано в постановлении суда, соглашение делает возможным «вмешательство в основополагающие права людей, чьи персональные данные передаются» из Европы в США, поскольку американские власти будут иметь доступ к этим данным без обоснованной необходимости. А субъекты данных, не являющиеся при этом американскими гражданами, не имеют прав, позволяющих им отстаивать свои интересы в судах США.

Добивавшийся отмены этого соглашения австрийский активист Макс Шремс назвал решение суда «стопроцентной победой». «Поскольку ЕС не изменит свои фундаментальные права, чтобы угодить Агентству национальной безопасности, единственный способ преодолеть эту коллизию для США — обеспечить гарантированные права на неприкосновенность частной жизни для всех людей, включая иностранцев», — уверен Шремс.

«Это решение создает юридическую неопределенность для тысяч больших и малых предприятий по обе стороны Атлантики, которые рассчитывают на „Щит конфиденциальности“ для их ежедневной работы, [требующей] передачи коммерческих данных», — прокомментировал решение суда Евросоюза представитель Ассоциация компьютерной и коммуникационной индустрии (CCIA) Александр Рур.

Решение суда является окончательным и не может быть оспорено. Как заявил Европейский комиссар юстиции и верховенства права Дидье Рейндерс, Еврокомиссия была готова к такому решению и вместе с американскими партнерами занимается разработкой альтернативных механизмов, которые позволили бы оставить персональные данные европейцев под защитой законодательства ЕС, даже в случае их передачи в США.

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