Беларусь: штабы Бабарико, Цепкало и Тихановской начинают общую президентскую кампанию

Команды двух наиболее популярных альтернативных претендентов на пост президента объединяют усилия с получившей кандидатское удостоверение Светланой Тихановской, женой популярного блогера Сергея Тихановского, находящегося в следственном изоляторе.

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Напомним, 14 июля Центризбирком отказал в регистрации кандидатами в президенты экс-главе «Белгазпромбанка» Виктору Бабарико (находится под следствием в СИЗО КГБ по обвинению в экономических преступлениях) и дипломату, создателю Парка высоких технологий Валерию Цепкало, которые считались главными конкурентами Александра Лукашенко.

16 июля руководители штабов Цепкало и Бабарико встретились с получившей кандидатское удостоверение Светланой Тихановской, которая пошла на выборы фактически вместо мужа — популярный в Беларуси блогер Сергей Тихановский на момент регистрации инициативных групп претендентов в кандидаты отбывал административный арест. Впоследствии Тихановский был арестован по обвинению в «организации или активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок».

Как сообщает сайт Виктора Бабарико, на встрече главы штаба Марии Колесниковой, Вероники Цепкало, супруги и руководителя команды Валерия Цепкало и кандидата Светланы Тихановской решено «объединить усилия штабов».

Обнародованы пять основных принципов общей предвыборной кампании: «1) мы будем призывать избирателей прийти на выборы 9 августа 2020 года и голосовать; 2) мы освободим политзаключенных, экономических заключенных, предоставим право на пересмотр дел в независимых и честных судах; 3) мы проведем повторные честные выборы после 9 августа 2020 года; 4) мы будем информировать избирателей о необходимости защищать свой голос разными способами; 5) мы будем призывать участвовать в инициативах за честные выборы: «Честные люди», «Право выбора», «Рух Праўда» и др., становиться наблюдателями».

Отметим, что глава государства Александр Лукашенко в мае скептически высказывался о женщинах-претендентах: «женщина в Беларуси пока не сможет возглавить страну». В июне он так пояснил свое высказывание: «Что я имел в виду: что у нас Конституция такая, что даже мужику тяжело нести эту ношу. А если ее загрузить на женщину, она рухнет, бедолага. Это я имел в виду, а не потому, что я не уважаю женщин».

В день нерегистрации кандидатами Бабарико и Цепкало в Беларуси прошли массовые мирные акции несогласия. На следующий день, 15 июля, несанкционированными акциями протеста власти посчитали очередь из желающих обжаловать решения ЦИК. Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела «по факту организации и активного участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, на территории города Минска, сопряженных с явным неповиновением законным требованиям сотрудников органов внутренних дел».

16 июля ЦИК распространил заявление, в котором указывается, что обжаловать отказ в регистрации имеют право только лица, выдвинутые кандидатами в президенты.

Виктор Бабарико и Сергей Тихановский признаны правозащитниками политзаключенными. Сейчас в этот список входит 25 человек.

Шестые выборы президента Беларуси пройдут 9 августа. Действующий глава государства Александр Лукашенко занимает этот пост с июля 1994 года.

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