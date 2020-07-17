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Жителей Барселоны призвали не выходить из дома из-за новой вспышки коронавируса

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Жителей Барселоны призвали не выходить из дома из-за новой вспышки коронавируса.
Жителей Барселоны призвали не выходить из дома из-за новой вспышки коронавируса. AFP
RFI
1 мин.

Власти Каталонии призвали жителей Барселоны и близлежащих городов не выходить из дома в связи с новой вспышкой коронавируса в Барселоне. В городе вновь закрыли кинотеатры, театры и ночные клубы, а также запретили визиты в дома престарелых. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщает AFP со ссылкой на официального представителя местного правительства Меричель Будо.

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Призыв властей не покидать дома в отсутствие крайней необходимости касается четырех миллионов жителей барселонской агломерации. Власти также призвали горожан не отправляться в свои загородные дома в эти выходные.

Кроме того, правительство Каталонии объявило о закрытии театров, кинотеатров и ночных клубов. Запрещены визиты в дома престарелых и собрания больше десяти человек. Работу баров и ресторанов также ограничили 50% вместимости. Магазины, не торгующие товарами первой необходимости, обязали принимать покупателей по предварительной записи. Ограничения ввели на две недели, отмечает AFP.

«Нам нужно вернуться назад, чтобы в ближайшие недели нам не пришлось заново вводить меры изоляции населения», — подчеркнула официальный представитель правительства Каталонии. По ее словам, «необходимо действовать быстро и решительно, чтобы не оказаться в ситуации марта месяца».

Как отмечает AFP, в Каталонии и в соседней провинции Арагон в последние дни резко выросло количество случаев заражения коронавирусной инфекцией. В эту среду в каталонском городе Лерида, а также в окрестных населенных пунктах ввели карантинные меры. Изоляция затронула 240 тысяч человек. Всего власти заявили о 150 очагах распространения коронавируса в стране.

По официальным данным, жертвами коронавируса в Испании стали с момента начала эпидемии 28 400 человек.

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