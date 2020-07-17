«Момент истины»: лидеры стран ЕС собрались в Брюсселе на первый очный саммит с начала пандемии

В Брюсселе в пятницу, 17 июля, открывается двухдневный чрезвычайный саммит Евросоюза, на котором лидеры 27-ми стран должны согласовать совместный план восстановления экономик стоимостью 750 миллиардов евро и бюджет Евросоюза на ближайшие семь лет. Общая цена вопроса — почти 1,8 трлн евро, это беспрецедентная сумма в истории ЕС

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Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал саммит в Брюсселе «моментом истины» для Европы. По словам французского лидера, Евросоюз переживает «беспрецедентный кризис в здравоохранении, экономике и социальной сфере». Для его преодоления члены ЕС должны выработать единую позицию по восстановлению экономики и достижению «технологического, промышленного, экологического европейского суверенитета». Об этом президент заявил в своем Twitter аккаунте.

L'Europe est à un moment de vérité. pic.twitter.com/0rjudDttvI — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 17, 2020

Со своей стороны, канцлер Германии Ангела Меркель ожидает «очень и очень трудных переговоров». Она отметила, что разница в подходах европейских лидеров по-прежнему еще «очень и очень большая», и у нее нет уверенности, что ее удастся преодолеть за два дня саммита.

Это первая очная встреча европейских лидеров за последние пять месяцев. Как ранее писала Русская служба RFI, план восстановления экономики Евросоюза был представлен Еврокомиссией в конце мая, он предусматривает выделение 750 миллиардов евро за счет выпуска общеевропейских долговых облигаций.

Главными инициаторами создания общего фонда ЕС для восстановления экономик после пандемии стали Франция и Германия. Италия и Испания выступали за большую солидарность Евросоюза с наиболее пострадавшими от пандемии странами. Австрия, Дания, Нидерланды и Швеция — так называемая «четверка бережливых» — выступают против увеличения бюджета ЕС и наращивания общеевропейского долга.

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