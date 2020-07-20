В Германии подходит к концу процесс над бывшим охранником концлагеря Штутгоф

Суд Гамбурга в четверг, 23 июля, огласит решение по делу бывшего охранника нацистского концлагеря Штутгоф Бруно Дея. Финальное заседание прошло в понедельник, 20 июля.

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93-летний Дей в своем последнем слове принес извинения жертвам Холокоста. «Я хотел бы сегодня извиниться перед теми, кто прошел через этот безумный ад, и перед их близкими. Подобное больше не должно повторяться», — приводит слова Дея агентство France-Presse. При этом он вновь подчеркнул, что у него не было возможности выбрать место службы. По его словам, он «никогда не был добровольцем на службе СС или в концлагере» и предпочел бы этого избежать, если бы существовала такая возможность.

Бруно Дей был признан непригодным для службы на фронте из-за болезни сердца. Его направили на службу в концлагерь Штутгоф, находившийся в 40 км от Гданьска и действовавший с 1939 по 1945 год. В этом лагере погибли около 65 тысяч человек, главным образом — женщины еврейского происхождения из Польши и стран Балтии.

Уголовное дело в отношении Дея было заведено в мае 2019 года. Его рассматривает Палата по делам несовершеннолетних, так как в момент службы в лагере ему было 17 лет. Бывшему охраннику предъявлено обвинение в соучастии в убийстве более пяти тысяч человек в период с августа 1944 по апрель 1945 года. Прокуратура запросила наказание в виде 3 лет тюрьмы. Адвокат Дея попросил суд об оправдании или условном приговоре, так как его подзащитный может не пережить тюремного заключения.

В последние годы в Германии прошли несколько судов над бывшими охранниками и надсмотрщиками нацистских лагерей. Одним из крупнейших подобных дел стало осуждение в 2011 году бывшего надсмотрщика лагеря Собибор Ивана (Джона) Демьянюка. Он был приговорен к пяти годам тюрьмы за соучастие в уничтожении более 28 тысяч евреев в годы Второй мировой войны. Однако Демьянюк скончался в доме престарелых на одном из баварских курортов в 2012 году — до того, как суд успел рассмотреть его апелляцию.

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