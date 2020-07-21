В Греции двум российским морякам дали по 253 года тюрьмы за перевозку мигрантов

В Греции двух моряков из России приговорили к 253 годам колонии каждого по обвинению в перевозке нелегальных мигрантов и торговле людьми.

В Греции двух моряков из России приговорили к 253 годам колонии каждого по обвинению в перевозке нелегальных мигрантов и торговле людьми. Об этом во вторник, 21 июля, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на вице-президента российского отделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова.

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По словам Мельникова, речь идет о Константине Семенове и Иване Возниковцеве. Они «получили по 253 года лишения свободы за организацию нелегальной миграции, торговлю людьми и нелегальное пересечение границы Греции». Такой приговор связан с тем, что моряки получили от 7 до 12 лет за каждого мигранта, к этому сроку также добавлены наказания за иные преступления.

Как рассказал Мельников, моряки родом из Ижевска. Они приехали в Турцию в поисках работы. Им обещали платить по две тысячи евро в месяц за работу на круизной яхте и перевозку туристов. «После обучения россияне вышли в море, однако их яхта неоднократно ломалась, о чем они сообщили работодателю. Работодатель обещал прислать помощь, но в назначенную точку вместо лодки с запчастями к судну прибыли плавсредства с нелегалами. Работодатель пригрозил морякам расправой, и наши ребята вынужденно пустили нелегалов на борт», — описал ситуацию Иван Мельников.

Позднее яхту остановили сотрудники береговой охраны, моряков задержали и обвинили в нелегальной перевозке мигрантов. «При этом суд не обратил внимание на доводы россиян, а адвокат по назначению почти не общался с ними. Российский консул не пришел на судебное заседание, несмотря на настойчивые просьбы родственников», — отметил Мельников.

По данным Мельникова, по аналогичным обвинениям в Греции содержатся под стражей более 20 россиян.

В феврале греческий суд приговорил двух российских моряков Александра Илларионова и Андрея Журавлева к 395 годам тюрьмы на двоих по аналогичному обвинению.

17 июля греческие СМИ сообщили о задержании на Корфу четырех украинских моряков по подозрению в нелегальной перевозке мигрантов.

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