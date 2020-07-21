Страны ЕС договорились о плане восстановления экономики после пандемии

После почти пяти дней переговоров лидеры стран Евросоюза смогли прийти к соглашению о плане восстановления экономики, пострадавшей в результате санитарного кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Об этом стало известно во вторник, 21 июля.

Реклама Читать далее

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал этот день историческим для Европы.

Jour historique pour l’Europe ! — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 21, 2020

Чрезвычайный саммит ЕС начался в пятницу, 17 июля, в Брюсселе. Первоочередной задачей участников переговоров было определение суммы бюджета союза на 2021–2027 годы. Сообщается, что по плану он составит около 1,1 триллиона евро.

Участникам саммита не сразу удалось прийти к соглашению о сумме невозвратных грантов, которые смогут получить из фонда восстановления наиболее пострадавшие европейские экономики. Еще 18 мая Франция и Германия выступили с инициативой создания в ЕС общего фонда для экономического восстановления после пандемии. Президент Эмманюэль Макрон и канцлер Ангела Меркель предложили Еврокомиссии занять на финансовых рынках 500 млрд евро для оказания помощи наиболее пострадавшим странам, регионам и отраслям. Распределить заем, сделанный от имени ЕС, Париж и Берлин предложили главным образом в виде субсидий и грантов из общего бюджета союза, а не кредитов. Средства для фонда восстановления Еврокомиссия предлагала занять на финансовых рынках от имени ЕС, который имеет наивысший кредитный рейтинг ААА, что обеспечивает минимальные проценты по долгам.

Переговоры шли трудно, и продолжились четыре дня вместо двух.

Так называемый «клуб бережливых» (Швеция, Нидерланды, Австрия, Финляндия и Дания) предлагали ограничить размер грантов 375 млрд и ввести жесткий контроль за использованием средств из фонда восстановления. Это предложение не нашло поддержки у стран, расположенных в южной части объединения. В свою очередь, представитель Италии и Испании настаивали на том, чтобы размер этих субсидий был не менее 400 млрд.

Президент Европейского совета Шарль Мишель внес компромиссное предложение — выделить в фонд восстановления 750 млрд евро, из которых 390 (а не 500 млрд, как предлагалось изначально) могут быть выданы в качестве невозвратных грантов.

Корреспондент всемирной службы RFI в Риме сообщает, что Италия, где за период пандемии погибли более 35 тысяч человек, станет одним из главных бенефициаров финансовой помощи ЕС.

Климат и правовое государство

Еще одним поводом для споров среди представителей стран ЕС стало предложение выдавать средства фонда на основе соблюдения в странах двух условий — уважения принципов и основ правового государства и борьбы с изменениями климата. Против этой инициативы выступили Венгрия и Польша. Тем не менее, она была утверждена. «Впервые (в истории ЕС) бюджет привязан к обязательствам по борьбе с климатическими изменениями, впервые, уважение принципов правового государства стало условием выделения фондов», — объявил Шарль Мишель.

Многие СМИ отмечали, что переговоры в Брюсселе были сложными и проходили в напряженной обстановке. Самым критикуемым политиком на саммите оказался премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Его жесткую позицию раскритиковали президент Франции Эмманюэль Макрон, итальянский премьер Джузеппе Конте, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и болгарский премьер Бойко Борисов.

Саммит лидеров ЕС в Брюсселе стал вторым по продолжительности в истории объединения. Рекорд был установлен в Ницце 7—11 декабря 2000 года во время переговоров о расширении Евросоюза.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться