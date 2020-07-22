Белорусский Центризбирком удаляет наблюдателей, причина — угроза COVID-19

По предложению главы ЦИК Беларуси Лидии Ермошиной, количество наблюдателей на избирательных участках в основной день голосования не будет превышать пяти человек, при досрочном — трех.

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Председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина объясняет свое предложение прежде всего сложной эпидемиологической ситуацией: «Она, конечно, слава богу, у нас улучшается с каждым днем, но тем не менее она все равно еще вызывает определенную настороженность. И в Европе есть вторая волна, и многие наши сограждане уже поехали отдыхать. Не исключено, что они могут принести новую волну заболеваний COVID-19. Поэтому вопросы эпидемиологической ситуации тоже не снимаются с повестки дня».

Напомним, глава государства Александр Лукашенко неоднократно называл пандемию и меры против нее «коронапсихозом», Беларусь не закрывала границы и не вводила карантин, в стране не отменялись массовые мероприятия: парад 9 мая, массовые гуляния в День независимости 3 июля, на днях в Витебске прошел музыкальный фестиваль «Славянский базар», в котором также принимал участие Лукашенко.

Помимо коронавируса есть и другие причины для ограничения количества наблюдателей на президентских выборах 9 августа. По словам Ермошиной, «у нас зачастую оказывается, что наблюдателей больше, чем членов участковых избирательных комиссий». «Эти наблюдатели зачастую навязывают и стиль поведения, и действия членам участковых избирательных комиссий. Я уже не говорю, что могут быть и угрозы физической опасности. Ведь господин Тихановский (популярный блогер, намеревавшийся идти на выборы, сейчас находится под следствием в тюрьме; кандидатом зарегистрирована его жена Светлана Тихановская. — RFI), кстати, говорил о гражданских арестах членов участковых комиссий. То есть не исключено, что кто-то будет консультировать, чтобы данных лиц просто брали в определенное кольцо, чтобы они не могли совершать свои действия», — сказала Ермошина на заседании ЦИК 22 июля. Члены комиссии единогласно поддержали предложение Лидии Ермошиной.

«Сегодняшнее решение ЦИК — это фактически полное перечеркивание уже последних избирательных процедур в стране. Это противоречит принципу гласности, который предусмотрен статьей 13 Избирательного кодекса. Сейчас власти проводят выборы со своими избирательными комиссиями и своими наблюдателями, при такой структуре невозможно вообще говорить ни о каких стандартах свободных, справедливых и демократических выборов. <…> Фактически выборы потеряли свои последние атрибуты избирательной кампании и перешли в стадию спецоперации по сохранению статус-кво в стране», — заявляет координатор наблюдательной кампании «Правозащитники за свободные выборы» () Владимир Лабкович.

Кампания по наблюдению «Право выбора» предлагает отменить сегодняшнее решение ЦИК. В заявлении кампании говорится, что постановление ЦИК «противоречит Конституции Республики Беларусь и основополагающим принципам проведения свободных и демократичных выборов». По мнению представителей кампании, решение ЦИК является реакцией на «огромное количество независимых наблюдателей, которые выдвигаются в этом году». «В случае если независимых наблюдателей лишат права наблюдения за выборами — будем требовать признания выборов незаконными и проведения новых выборов в соответствии со стандартами ОБСЕ», — говорится в заявлении «Права выбора».

22 июля ЦИК также отказался рассмотреть предложение кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской об обеспечении гласности при подсчете голосов. Суть предложения: подсчет голосов должен производиться с демонстрацией каждого бюллетеня; в период досрочного голосования ежедневно председатель или зампредседателя комиссии должны заклеивать прорезь для опускания бюллетеня в ящик для голосования и ставить на листе свои подписи; наблюдателям после завершения голосования должна предоставляться возможность фото- и видеофиксации общего количества подписей избирателей, подтверждающих получение бюллетеня. Члены ЦИК единогласно проголосовали против рассмотрения предложений Светланы Тихановской.

На шестые президентские выборы в Беларуси не приедут наблюдатели от БДИПЧ ОБСЕ и ПАСЕ. Подтверждено присутствие наблюдателей от СНГ.

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