Итальянский сенатор объявил о создании партии Italexit — по аналогии с Brexit

Итальянский сенатор Джанлуиджи Парагоне, бывший член Движения пяти звезд и бывший тележурналист, создал партию евроскептиков Italexit — по модели «Брекзита» в Великобритании. Презентацию нового политического формирования он провел 23 июля, два дня спустя после встречи в Лондоне с лидером партии «Брекзита» Найджелом Фараджем.

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Как отмечает AFP, запуск партии состоялся после чрезвычайного саммита ЕС в Брюсселе, в ходе которого лидеры стран-членов Евросоюза договорились о займе 750 млрд евро на мировых финансовых рынках для спасения европейской экономики. Италия должна стать первым бенефициаром европейского соглашения.

Как подчеркивает в комментарии AFP итальянский политолог Ренато Манхаймер, согласно опросам, большинство итальянцев выступают против выхода из ЕС. «Лишь около 30-40% итальянцев в разные моменты выступают за выход», — говорит эксперт.

По его словам, в начале пандемии коронавируса граждане Италии были разочарованы реакцией ЕС на происходящее в стране, однако сейчас поддержка идеи единой Европы в стране снова выросла. Манхайнер полагает, что достигнутое европейскими лидерами соглашение только укрепит эту поддержку.

Джанлуиджи Парагоне был исключен из Движения пяти звезд. О создании собственной партии он объявил в июне 2020 года. В начале июля в интервью французскому изданию Marianne политик говорил о том, что в его представлении единой Европы больше не существует, а Италия должна выйти из ЕС, чтобы стать «хозяйкой собственной судьбы».

В комментарии The Huffington Post, итальянский политолог София Вентура называет Парагоне «персонажем политического фольклора», которого в Италии «не воспринимают всерьез».

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