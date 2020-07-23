Лукашенко требует выдворить из страны иностранные СМИ, которые «зовут людей на майданы»

Глава белорусского государства 23 июля на совещании с руководством экономического блока Беларуси потребовал лишить аккредитации иностранные СМИ, не соблюдающие, по мнению Лукашенко, белорусские законы.

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Для пресечения «тенденциозной подачи информации», по словам Александра Лукашенко, «не надо ждать никакого конца электоральной кампании». «Выдворяйте отсюда, если они не соблюдают наши законы и зовут людей на майданы», — цитирует главу государства его пресс-служба.

Лукашенко потребовал от ответственных за информационную политику выполнять свои обязанности без специальных указаний: «Слушайте, мы хозяева в этой стране. Выполняйте свои обязанности. Не можете — скажите, что вы не можете. Будут другие этим заниматься». «Да и в правительстве у нас, министерстве иностранных дел все сидят, ждут команды президента. Что это за отношение к стране? BBC, «Свобода», «Свободная Европа» и так далее, стримы эти... Я уже не говорю о тенденциозе, они же призывают к массовым беспорядкам. Почему вы это терпите? Вы же их аккредитовали здесь», — сказал Лукашенко.

Белорусский руководитель недоволен и печатными СМИ: «У нас уже достукались — мы все интернет да интернет. Посмотрите на бумажные СМИ. Я сегодня взял все газеты, посмотрел на так называемую «Комсомольскую правду» в Беларуси». Уже скоро в желтизну превратится. Видите ли, руководитель их, сидя в Москве, не то в Кремле, выступил с заявлением, и началась тенденциозная подача информации. Пускай поедут в поле, где сегодня идет действительно сражение, борьба за урожай. Небывалый урожай на полях сегодня стоит. Снимите, расскажите, сфотографируйте комбайнера-тысячника. У нас уже за три дня тысячники появились. Расскажите об этих простых людях — работягах, которые кормят страну. Все ж завтра побегут в магазины, эти писаки, чтобы купить кусок хлеба себе, родным, близким, детям».

Мнение журналистов

За два месяца шестой президентской кампании в Беларуси силовики задержали 43 журналиста при исполнении ими служебных обязанностей. Задержания часто сопровождались силовым воздействием. Так, 15 июля во время задержания журналисту «Радыё Свабода» Антону Трофимовичу, который вел стрим у здания Центризбиркома, сломали нос и бросили в автозак. После этого события более 200 белорусских журналистов, в том числе представляющие иностранные СМИ, обратились к общественности и властям. В заявлении, направленном 21 июля в том числе в силовые ведомства, говорится: «Эти действия нарушают ст. 198 Уголовного кодекса, которая определяет ответственность за «воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста», и имеют одну цель — запугать журналистов и показать им и всему обществу, что законы не работают, когда есть более высокие политические интересы. Однако бесстыдство этих действий ведет к обратному эффекту. Циничное желание показать гражданам, насколько они беззащитны перед властью, в первую очередь дискредитирует саму власть. Мы продолжим выполнять свой профессиональный долг. Мы выражаем поддержку и солидарность со всеми невинно задержанными, избитыми, униженными. Мы требуем, чтобы власти прекратили преследовать журналистов независимых изданий, а силовикам хотим напомнить, что, задерживая журналистов при исполнении ими своих профессиональных обязанностей и применяя к ним силу, вы не только нарушаете закон, но и сами совершаете преступление».

Как сообщил RFI зампредседателя правления Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий, в последние недели в БАЖ «стала поступать информация, что МИД Беларуси не подтверждает временную аккредитацию корреспондентам иностранных СМИ в ответ на поданные документы». «Пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз сказал мне, что из-за коронавируса на самом деле есть проблема со сбором комиссии, которая принимает решение по аккредитации. Но МИД пытается оперативно решить вопрос», — рассказал представитель БАЖ.

Шестые выборы президента Беларуси пройдут 9 августа. Александр Лукашенко бессменно руководит страной с июля 1994 года.

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