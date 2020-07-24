ВОЗ предупредила о «тревожном» росте числа случаев заражения COVID-19 в Европе

Европейское подразделение Всемирной организации здравоохранения «обеспокоено» ростом числа случаев заражения коронавирусной инфекцией в некоторых европейских странах. Об этом, в пятницу, 24 июля, сообщает AFP со ссылкой на официального представителя организации. ВОЗ призывает правительства «с вниманием» подходить к снятию ограничительных мер и, в случае необходимости, вводить их повторно.

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Страной, где регистрируется больше всего выявленных случаев на 100 тысяч населения, по данным европейского бюро ВОЗ, является Кыргызстан. 24 июля в стране выявлено 335 новых случаев на 100 тысяч человек. И этот показатель продолжает расти последние две недели.

В лидерах по числу новых случаев относительно численности населения также остаются Израиль, Черногория, Люксембург, Босния и Герцеговина, Сербия, Румыния, Болгария. По данным организации, в этих странах возобновилось распространение вируса после снятия ограничительных мер. В ВОЗ рекомендуют изолировать очаги распространения, чтобы не допустить второй волны эпидемии.

Согласно данным ВОЗ, эпидемия активнее всего идет на спад в течение последних двух недель в таких странах как Армения, Казахстан, Молдова, Россия и Швеция.

Ежедневно европейское бюро ВОЗ фиксирует около 20 тысяч новых случаев заражения. Этот показатель остается стабильным с 20 мая и примерно в два раза ниже числа ежедневно выявляемых случаев в момент пика эпидемии в апреле. В общей сложности с начала эпидемии в европейских странах выявлено уже более трех миллионов случаев заражения коронавирусной инфекцией. Жертвами COVID-19 на европейском континенте стали больше 206 тысяч человек.

В Бельгии от последствий COVID-19 скончалась трехлетняя девочка. Как сообщили в пятницу власти страны, ребенок умер еще несколько дней назад, у него было несколько сопутствующих заболеваний. Это самая молодая жертва коронавируса в стране.

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