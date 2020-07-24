Дело ФИФА, связи с Россией: прокурор Швейцарии подал в отставку, но не признал вину

Федеральный прокурор Швейцарии Михаэль Лаубер в пятницу, 24 июля, подал в отставку. Об этом сообщило издание Swissinfo. Как отмечает «Новая газета», прокурор подозревается в «развале» нескольких громких уголовных дел — в том числе, о возможных взятках в международной федерации футбола (ФИФА). Помимо этого, якобы «не изучалось» дело против тех, кого изобличил юрист Сергей Магнитский. Сам господин Лаубер отрицает всякую свою вину и говорит, что уходит в отставку из уважения к швейцарским демократическим институтам, пишет Swissinfo.

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Заявление об отставке сделано на фоне опубликованного в этот же день решения Федерального административного суда, в котором заявлено, что Лаубер сознательно делал высказывания, не соответствующие действительности, отмечает Swissinfo.

«Я уважаю решение Федерального административного суда. Я продолжаю отвергать обвинения во лжи. Однако тот факт, что мне не доверяют как генеральному прокурору, наносит ущерб Генпрокуратуре. В связи с этим, и в интересах учреждений, я предлагаю (...) свою отставку», — цитирует заявление Михаэля Лаубера агентство РИА-Новости.

Swissinfo подчеркивает, что решение Федерального административного суда, помимо прочего, завершает спор между г-ном Лаубером и органом, осуществляющим надзор за Генпрокуратурой (Aufsicht über die Bundesanwaltschaft AB-BA). Этот надзорный орган обвинил федерального прокурора в том, что в ходе дисциплинарного разбирательства он говорил неправду. (В качестве первого наказания Лауберу сократили зарплату на 8%, против чего он подал апелляцию. Суд оставил решение в силе, хотя и изменил размер сокращения жалования с 8% до 3%).

«Новая газета» пишет о том, что рассказывала о контактах Винценца Шнелля, «представителя» федерального прокурора, с бывшим заместителем генпрокурора России Сааком Карапетяном и адвокатом Натальей Весельницкой (которую допрашивали в связи с возможным вмешательством России в президентские выборы в США 2016 года). По данным газеты, Шнелль заявлял, что ездил в Россию собирать информацию, которая помогла бы «атаковать» парламентского представителя Андреаса Гросса, делавшего для Совета Европы доклад о смерти юриста Сергея Магнитского.

Swissinfo пишет, что федерального прокурора Швейцарии Лаубера также критиковали из-за «неформальных» встреч с главой ФИФА Джанни Инфантино. Кроме того, Лаубера обвиняли в тесных связях с Россией и в препятствовании работе юстиции, ведущей расследование против него самого.

«Новая газета» уточняет, что разбирательства в отношении федерального прокурора связаны, в частности, с подозрениями о том, что не проводилось расследование против бывшего министра сельского хозяйства России Елены Скрынник (о возможном отмывании 80 миллионов долларов в швейцарских банках) и против Артема Чайки, сына бывшего генпрокурора РФ. Помимо этого, не изучалось дело в отношении тех, кого обвинял в отмывании денег умерший в московском СИЗО юрист Сергей Магнитский.

Swissinfo отмечает, что швейцарский Парламентский Комитет по правовым вопросам ранее начал процедуру отрешения федерального прокурора от должности, но теперь, после добровольной отставки господина Лаубера, процедура будет прекращена.

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