Светлана Тихановская: Страх уходит, я вижу, что свободная страна нужна всем белорусам

Поездки по регионам «женской коалиции» собирают тысячи людей даже в городах, где о гражданской активности раньше и не упоминалось. Тихановская обещает новые выборы президента через полгода, у действующего президента свой тур — например, посещение и беседа со спецназовцами в Марьиной Горке под Минском.

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Участники митинга в г. Глубокое с самодельным транспарантом: сердце, камень, ножницы - верим, можем, победим © RFI/Gennady Sharipkin

Тур по стране кандидата в президенты Светланы Тихановской и представительниц поддержавших ее штабов — Вероники Цепкало и Марии Колесниковой начался 19 июля с Минска — в далеком от центра парке Дружбы Народов тогда собралось около восьми тысяч человек. Сейчас Тихановская и ее соратницы едут по Витебской области. Корреспондент RFI посетил одну из таких встреч — в городке Глубокое. Город с населением в 17 800 человек для самой Тихановской примечателен тем, что популярность ее мужа, блогера Сергея Тихановского (который сейчас под следствием в тюрьме), стремительно выросла именно после ролика из Глубокого. Слоган «Стоп таракан!», как позже говорил блогер, появился благодаря одной из героинь ролика, местной пенсионерки. Сейчас у кампании объединенных штабов иные символы, вместо тапка и таракана — «сердечко-камень-ножницы» — так окрестили жесты Марии, Светланы и Вероники на первом общем фото, набравшем феноменальную популярность в белорусском сегменте интернета.

Слева направо: Вероника Цепкало, Светлана Тихановская и Мария Колесникова © RFI/Gennady Sharipkin

Более тысячи людей далеко от центра в разгар рабочего дня — такого, как вспоминают местные жители, не было в Глубоком и летом 1994 года, когда по стране ездил набирающий популярность депутат и экс-директор совхоза Александр Лукашенко. Люди разных возрастов встречают трех женщин в окружении охраны аплодисментами и криками «Света! Света! Света! Молодцы!». В этот раз выступление отличается от предыдущих городов — коалиция объявляет собравшимся о переправке на Запад детей Вероники Цепкало. С ними же уехал и сам Валерий Цепкало, дипломат и создатель Парка высоких технологий, незарегистрированный Центризбиркомом в качестве кандидата в президенты. Светлана Тихановская напоминает, что несколько дней назад в одну из стран ЕС были переправлены ее дети с бабушкой.

Вероника Цепкало, жена незарегистрированного кандидата Валерия Цепкало © RFI/Gennady Sharipkin

Вероника Цепкало: «Два дня назад прокуратура пришла в школу к моим детям. У меня двое маленьких детей, они ходят в первый класс. Два дня тому назад они стали собирать информацию о моих детях. Они стали просить учителей, заведующих, директора, не знаю, кого еще они там просили, но мне позвонили люди, небезразличные белорусы, и сказали: „Ты знаешь, мы не хотим подписывать эти бумаги, но нас заставляют, и мы не знаем, что делать. Но ты знай, что собирают что-то плохое против тебя. И следующий шаг — лишение родительских прав за то, что ты плохая мать, что ты не занимаешься своими детьми‟. У нас, конечно же, не оставалось выбора. Мы приняли это решение за пять минут — просто покинуть Беларусь, потому что мы, как и все белорусы, любим своих детей, это самое ценное, что у нас есть. Сегодня это мои дети. Но завтра это могут быть ваши дети. И это пугает. Нам не дают жить в этой стране, нас отсюда выгоняют — бесстыжими способами, используя наших детей в качестве заложников. Поэтому я вас очень прошу: только совместными усилиями мы можем поменять нашу страну».

Мария Колесникова (штаб незрегистрированного кадидата Виктора Бабарико) © Guennadi Sharipkin/RFI

Мария Колесникова, представительница штаба Виктора Бабарико (незарегистрированный кандидатом экс-глава «Белгазпромбанка» сейчас находится в СИЗО КГБ по обвинению в финансовых преступлениях), учитывая место митинга, говорила о децентрализации: «Глубокое — прекрасный город, в котором живут прекрасные люди. Люди, которые хотят работать и зарабатывать. В развитых странах жить в небольшом городе — это счастье. <…> Из чего складывается это счастье? Из участия. Люди понимают, что от них самих очень многое зависит: какая инфраструктура будет, что строить, а что не строить, кого выбрать главой, где построить храм или спортплощадку. Все это пока невозможно в малых городах Беларуси».

Участники митинга в Глубоком © RFI/Gennady Sharipkin

Колесникова напомнила о запущенном день назад онлайн-проекте «Голос» для защиты голосов избирателей от фальсификаций, «9 августа будет зафиксирована и обнародована каждая фальсификация, каждое нарушение закона не исчезнет и не забудется». «Мы призываем не бояться властей, продолжайте показывать режиму свое несогласие. Не бойтесь физической угрозы. Не бойтесь милиции. Милиция — это всего лишь люди. А разве мы можем бояться людей? <…> Мы должны долбить, долбить и долбить эту власть!» — сказала представитель штаба Виктора Бабарико.

Светлана Тихановская призвала людей «ни в коем случае не голосовать досрочно, приходите 9 августа и голосуйте за меня», «в течение полугода после избрания меня президентом я проведу новые выборы, в которых будут участвовать все кандидаты, которым отказала власть».

Я буду на Площади, если это будет мирный протест

В коротком интервью RFI (коалиция направлялась на следующий митинг) Светлана Тихановская сказала, что ее уже не удивляет количество сторонников на митингах в провинции: «Я ждала, что придет много людей. Я знаю, что у нас в стране есть запрос на перемены. Большинство людей хотят этих перемен, и я очень благодарна, что они нашли время — это ведь разгар рабочего дня — и возможность прийти, чтобы поддержать нас. Каждый новый город нас все больше и больше вдохновляет, мы понимаем, что идем верным путем — раз люди приходят и поддерживают. Это очень важно для нас и это, должно быть, очень важно для них. Свободная страна нужна нам всем».

Выступает Светлана Тихановская © RFI/Gennady Sharipkin

По словам Тихановской, у коалиции есть «план Б» в случае снятия властью ее с выборов, «но меня снимать не за что, поэтому план я озвучивать не буду, но он, естественно, есть».

Нет страны, которую посетит с первым визитом Светлана Тихановская после возможного избрания президентом: «Я думаю, что должна буду оставаться в своей стране, потому что у меня будет не так много времени — полгода, надо будет делать все, чтобы сохранить стабильность в стране на эти полгода, пока будут готовиться новые выборы. Поэтому я ни в коем случае не буду путешествовать за счет государства».

По словам Тихановской, коалиция открыта к сотрудничеству для других кандидатов, если «они поддерживают наши принципы, объявленные в день объединения», «если другие штабы будут готовы нас поддержать, конечно, мы ни от кого не отвернемся, вместе мы — сила».

Светлана Тихановская: «Я буду на Площади» © RFI/Gennady Sharipkin

В начале кампании Светлана Тихановская говорила о страхе — и за мужа под арестом, и за детей, и за себя — не имеющую никакого опыта политической деятельности и борьбы: «Вы знаете, уже не так страшно, как раньше. Когда меня поддержали еще два кандидата, у которых есть свои последователи, когда три потока людей, три речки объединились, чтобы проголосовать за меня не как за будущего президента, а как за гаранта перемен (хотя гарант слово не люблю, у нас в стране это слово уже имеет негативный характер), лучше — как за человека, который обеспечит перемены, обеспечит новые честные выборы, на которых они уже смогут абсолютно честно выбрать своего кандидата — это очень сильно меня укрепило. Хотя я понимаю, что и эти девочки (Мария Колесникова и Вероника Цепкало) испытывают такой же невероятный стресс. Но страх уходит».

«Я буду на площади с людьми, если это будет мирный протест», — ответила Светлана Тихановская на вопрос о возможных уличных акциях против результатов выборов 9 августа.

Лукашенко подержал автомат

Тем временем бессменный с 1994 года президент Александр Лукашенко совершает свои предвыборные поездки. 24 июля он посетил Пятую отдельную бригаду специального назначения в Марьиной Горке, ознакомился с вооружением и похвалил за хорошую подготовку, в том числе, чтобы «не допустить эскалации внутри страны». По мнению Лукашенко, «всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций, потом майданы». «На майдан, если своих нет (у нас маловато «майданутых»), их подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК, по всему миру и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах», — цитирует Лукашенко государственное агентство БелТА. «Нежелательно, конечно, чтобы нам пришлось обращаться к Вооруженным силам», — добавил Лукашенко.

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