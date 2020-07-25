Валерий Цепкало: С Лукашенко Беларусь обречена на потерю независимости

Уехавший в Москву незарегистрированный кандидат в президенты Валерий Цепкало обещает «восстановить хорошие отношения с Россией» и перевести их на уровень «ответственного партнерства».

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Дипломат и создатель Парка высоких технологий Валерий Цепкало с детьми уехал в Россию из-за поступивших, по его словам, угроз уголовного преследования, а также использования детей как инструмента давления. Его жена Вероника Цепкало в составе объединенной коалиции вместе с кандидатом в президенты Светланой Тихановской и представительницей штаба Виктора Бабарико Марией Колесниковой совершает агитационный тур по Беларуси.

Накануне в интервью телеканалу «Дождь» Валерий Цепкало заявил, что его цель после вынужденного отъезда из Беларуси — показать всему миру реальный имидж действующего главы государства Александра Лукашенко, «сделать из него изгоя».

25 июля в интервью радиостанции «Эхо Москвы» Валерий Цепкало ответил в том числе на вопросы о будущих отношениях Беларуси и России. Стоит отметить, что в Беларуси часть избирателей расценивает политиков коалиции как фигур, управляемых Москвой. На связи с Россией незарегистрированных кандидатов в президенты Виктора Бабарико (экс-глава «Белгазпромбанка»), Валерия Цепкало и блогера Сергея Тихановского неоднократно намекал и Лукашенко. Глава государства заявляет, что он не торгует суверенитетом и страну не отдаст не только политическим противникам, но и внешним силам.

«Я считаю, что Лукашенко, наоборот, это фактор, при котором Беларусь может потерять свою независимость. Потому что на самом деле его фактор независимости — это постоянное нагнетание и поиск врагов: то виноваты комиссары из Евросоюза, то виноваты заговоры Госдепа, то какие-то интриги Россельхознадзора, то есть везде враги, враги, враги. И вот эта его психология осажденной крепости — это на самом деле не путь к независимости, это путь к потере экономического суверенитета, это плохая экономика, это слабая социальная политика, это минимальные уже сегодня зарплаты — у нас сегодня уже зарплаты меньше, чем у наших соседей — Польши и Литвы, хотя 25 лет назад у нас было гораздо более высокое экономическое положении. При Лукашенко Беларусь как раз превращается просто в черную дыру, где люди массово уезжают. <…> Вдумайтесь, за 20 лет уехало 750.000 человек из Беларуси — это население двух областных центров страны вместе взятых. <…> При лукашенковской системе, я думаю, Беларусь обречена», — сказал Валерий Цепкало.

При этом политик не смог четко ответить на вопрос, до какой степени возможна интеграция с Россией и в какой форме: «Много хорошего существует в отношениях с Россией», но остаются вопросы. По мнению Цепкало, разлад в экономических отношениях между Минском и Москвой произошел из-за постоянного выпрашивания кредитов: «Что вы будете делать, когда я в десятый раз попрошу у вас денег? Вы посмотрите в глазок и даже двери не откроете. И это то, что произошло между Путиным и Лукашенко в этом декабре (проблемные переговоры о ценах на нефть и газ и о дорожных картах интеграции. — RFI), когда Путин не открыл дверь очередному попрошайке».

По мнению Цепкало, в отношениях «должно быть ответственное партнерство», «взаимная выгода и взаимное уважение».

Есть, по его словам, и еще одна причина охлаждения отношений: «Мы восстановим хорошие отношения с Россией. Они испортились по вполне понятным причинам. Я думаю, что там существует еще и личный фактор, мне кажется, очень большой личный фактор. Я могу высказать догадку, что он связан с тем, что Лукашенко проигнорировал просьбу Путина перенести празднование 9 мая (из-за COVID-19) и в пику ему взял и провел в Беларуси (сказал, что у нас нет коронавируса) парад. Он постоянно демонстративно делает плевки в сторону Российской Федерации, мне кажется, это неправильно. Здесь боролись за людей, а он боролся за какой-то свой непонятно чем объясняемый или им понимаемый престиж».

Валерий Цепкало, по его словам, не опасается находиться на территории союзницы Беларуси — России: «Почему мне должно быть опасно в России? Не вижу для этого никаких оснований. Мне сейчас опасно реально в Беларуси находиться — и это совершенно точно. Я совершенно точно знаю, что дана команда меня арестовать и склепать какое-нибудь дело, детей используют в качестве инструментов давления, но сейчас, слава богу, этого они уже не смогут сделать. Я не вижу для себя нигде опасности — ни в России, ни в какой-то другой стране мира, кроме как в Беларуси в настоящий момент».

На общий вопрос от слушателей радиостанции о будущем белорусской государственности Цепкало ответил так: «Беларусь — суверенное независимое государство, имеющее прекрасные отношения с Россией, со странами Западной Европы, Соединенными Штатами Америки, со всеми государствами. Мы маленькая страна, нам надо дружить со всеми, и в этом наше место в мире».

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