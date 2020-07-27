Польша анонсировала выход из Стамбульской конвенции

В понедельник, 27 июля, Польша начинает процесс выхода из Стамбульской конвенции о борьбе с насилием в отношении женщин. «Выход из Стамбульской конвенции вызвал бы глубокое сожаление и стал бы серьезным шагом назад в деле защиты женщин от насилия в Европе», — отмечают в Совете Европы.

Реклама Читать далее

Как сообщает Радио Польша, Минюст в понедельник сделает официальный запрос в министерстве по делам семьи, труда и социальной политики о запуске процесса выхода из Стамбульской конвенции.

Ранее о намерении страны выйти из Конвенции заявил министр юстиции Збигнев Зебро. По его словам, документ содержит «вредоносные идеологические» положения. «Эти положения предполагают, что биология не определяет стать человека, и что это вопрос общественно-культурологического выбора каждого», — цитирует главу министерства юстиции Радио Польша.

Решение польских властей осудили в Совете Европы. Генеральный секретарь СЕ Мария Мейчинович-Бурич назвала этот шаг серьезным откатом в вопросе защиты женщин. «Стамбульская конвенция является ключевым международным договором Совета Европы, направленным на борьбу с насилием в отношении женщин и насилием в семье, и это его единственная цель. Если существуют какие-либо ошибочные представления или недопонимания относительно Конвенции, мы готовы прояснить непонятные моменты в рамках конструктивного диалога», — отметила генеральный секретарь. В пятницу, 24 июля, тысячи человек вышли на улицы Варшавы и некоторых других польских городов в поддержку Стамбульской конвенции.

Стамбульская конвенция против насилия в отношении женщин и насилия в семье была открыта для подписания 11 мая 2011 года в Стамбуле и вступила в силу 1 августа 2014 года. Ратифицировали ее 34 государства. Польша подписала Конвенцию в 2012 году и ратифицировала ее в 2015 году. Две страны Совета Европы не только не ратифицировали, но и не подписали Стамбульскую конвенцию — Россия и Азербайджан.

Стамбульская конвенция считается одним из главных и наиболее прогрессивных международных документов в сфере защиты прав женщин, гендерного равенства и борьбы с дискриминацией.

В середине июля консерватор Анджей Дуда во второй раз одержал победу на президентских выборах в Польше, набрав чуть более 51% голосов. В ходе избирательной кампании Дуда поддерживал нападки на ЛГБТ и ужесточение законодательства об абортах.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться